Los famosos que fueron «hijos no deseados»

Finalmente, le echó valor y tesón a las circunstancias para poder sacarlo adelante: «Fue una decisión familiar, no individual. Al principio, él no deseaba que se conociesen todos estos detalles debido al sufrimiento por el que atravesé. Pero acabó por entender que se trataba de un ejemplo ». Y se extendió aún más en este sentido: «Es importante que las mujeres de hoy tomen conciencia y se lo piensen dos veces antes de llegar a abortar».

Hijo de campesinos, padeció muy pronto glaucoma: «Hasta los 12 años, veía sombras, contornos. Después, un balonazo en plena cara me dejó completamente ciego», explicó durante una entrevista. A pesar de ello, «no siento nostalgia: siempre me sentí en deuda con el mundo. Soy afortunado ».

Justin Bieber

Justin Bieber - Instagram

Según afirma la madre de Justin Bieber a través de su libro «Nowhere But Up: The Story of Justin Bieber's Mom», llegó a ejercer de camello, pensó en el suicidio e incluso se planteó abortar cuando se quedó embarazada del cantante. La madre de la joven estrella se quedó en cinta con tan solo 17 años, en ese momento su familia y amigos le alentaron a abortar, algo que ella rechazó. Tras esto, acudió a un hogar para jóvenes embarazadas donde recibió el apoyo y la ayuda que necesitaba. Su madre aseguró que estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para criar a su bebé.