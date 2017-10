Famosos que confesaron haber probado la Viagra

El actor es 25 años mayor que su esposa, Catherine Zeta-Jones , pero eso no ha impedido que el ganador de un Oscar frenase su ritmo de vida. «Dios la bendiga porque le gustan los hombres mayores », dijo con orgullo durante una entrevista con el «Daily Telegraph» en el año 210. «Algunas mejoras maravillosas han sucedido en los últimos años, la Viagra por ejemplo, que puede hacer sentirnos más jóvenes ».

Considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Pelé ha sido de imagen de marcas muy importantes como Coca-Cola, MasterCard o Samsung. Pero en 2002, el dios brasileño consiguió un trabajo como portavoz den la Viagra, a pesar de que dijo que no usaba el producto. El argumento de Pelé era que lo usaría si lo necesitaba, y que los hombres deberían hablar con su médico sobre los beneficios de esta. Al año siguiente, los anuncios de Pelé fueron retirados en Brasil cuando los ministros de salud descubrieron que su campaña era muy efectiva: los jóvenes abusaban de ellas para mejorar su vida sexual.

¿Quién mejor que Hugh Hefner para promocionar esta «milagrosa» medicación? En 2010, el fundador de Playboy dijo al New York Times durante una entrevista: «No tomo mucho, pero sí cuando es necesaria. Hago el amor un par de veces a la semana, y tomo Viagra cuando voy a mantener relaciones sexuales. Yo diría que a los 84 ayuda. Es un pequeño ayudante de Dios ».

El ícono de Hollywood Jack Nicholson bromeó durante una entrevista diciendo «Solo tomo Viagra cuando estoy con más de una mujer», nunca se supo si lo decía en serio o no.

Mientras promocionaba la película «That Awkward Moment» , se le preguntó al actor si alguna vez había probado la Viagra en la vida real. Él se limitó a contestar: « No puedo confirmarlo ni negarlo , lo que sí he hecho es convencer a un amigo para que la tomase».

Rob Kardashian

Rob Kardashian - Gtres

Durante un episodio emitido en 2009 de la serie que protagoniza su familia «Keeping Up With the Kardashians», Rob Kardashian tomó un sorbo del café de su padrastro Bruce Jenner, sin saber que estaba enriquecido con una pequeña dosis de Viagra.