La Familia Gran Ducal de Luxemburgo se irá de boda a la Costa del Sol

No todo son malas noticias para la Familia Gran Ducal de Luxemburgo. Si esta semana se hacía público el divorcio entre el Príncipe Luis y Tessy Antony después de diez años de matrimonio y dos hijos en común, ayer se supo que la Princesa Marie-Gabrielle de Nassau (30 años) y su novio americano Antonius Willms (28) se darán el «sí, quiero» el próximo mes de octubre.

La primogénita del Príncipe Jean y Helene Suzanne Vestur (y sobrina del Gran Duque Enrique) conoció a su futuro marido hace cinco años, cuando él estudiaba en la European School of Luxembourg; se comprometieron el pasado mes de diciembre. «Tono», como le llaman sus amigos más cercanos, es hermano de Marie-Caroline Willms, casada con Sandro Bremme Gamazo, el único hijo de Sandra Gamazo Hohenlohe y Cristian Bremme, un alemán afincado en Marbella.

Tal y como ha podido saber este periódico, los novios -que viven juntos en Múnich (Alemania)- contraerán matrimonio en la finca «Llanos de Belvis», situada en el municipio malagueño de Istán, a media hora de Marbella. Algunos medios afirmaron ayer que el complejo era propiedad de los hermanos Gamazo (Sandra, Clara, Germán y Anna, la mujer del empresario Juan Abelló). Sin embargo, ABC ha podido saber que esta casa, rodeada de campos de olivos, fue adquirida «hace muchos años por Sandra, la mayor de los Gamazo». Según fuentes consultadas, «el resto de hermanos no tienen nada que ver con esta finca».

No tiene licencia

Desde hace cinco años, Sandro explota la finca de su madre, sacando beneficios con la producción del aceite gourmet Belvis de las Navas. Además, alquila la propiedad por semanas para organizar eventos de todo tipo, bodas incluidas. Por eso, cuando la Familia Gran Ducal de Luxemburgo y los Willems recibieron la noticia del enlace a finales de 2016, Sandro no tardó en ofrecer «Llanos de Belvis». Sin embargo, el camino al altar (al menos aquí) no está del todo despejado para los futuros contrayentes: «No sé si la boda podrá celebrarse, pues han organizado tres y en la última, en la primavera de 2016, el ayuntamiento de Istán les avisó de que no tenían licencia para bodas y eventos», cuenta una fuente cercana a Sandro Gamazo y su mujer. Este periódico se ha puesto en contacto con el consistorio, donde no han sabido aclarar si estas informaciones son ciertas. Desde la propia finca han confirmado que oficialmente carecen de licencia para organizar eventos. «La casa se alquila en verano para amigos y conocidos de los propietarios», cuentan. Y añaden: «No tenemos licencia para bodas ni eventos, nosotros alquilamos la casa y si luego los inquilinos quieren organizar una boda, es cosa de ellos».

Una «finca exclusiva»

El precio de alquiler de la finca «varía según la persona que lo pida». Una wedding planner de Marbella consultada por ABC ha asegurado que por organizar un enlace en «Llanos de Belvis», solo la localización, asciende a 18.000 euros. «Es una finca muy cara para la zona y se alquila muy poco», cuenta. «Ellos están apuntados en varias agencias de eventos y, según las preferencias del cliente, la ofrecen o no», señala. «El precio de alquiler de los 'Llanos de Belvis' es tan alto que la hace muy exclusiva», apostilla un fotógrafo de la zona. «Además, durante el mes de agosto y quince días en julio y septiembre, la casa no se arrienda porque los propietarios pasan allí las vacaciones de verano», dice.

Al cierre de esta edición, ABC no había conseguido que Sandro se pusiera al otro lado del teléfono, aunque en redes sociales ya habían anunciado que abrirá «Llanos de Belvis» para la pareja. Habrá que esperar para saber si este enlace real finalmente tiene como escenario este rincón de la Costa del Sol.