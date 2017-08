Así es la familia de Ángel Nieto

Conoció a Ángel Nieto en 1990, cuando este todavía estaba casado con su primera mujer Josefa Aguilar Condado. Su amor a primera vista le hizo abandonar a su mujer para iniciar una historia de amor junto a Belinda Alonso. Así lo aseguró en una entrevista realizada en el año 2005 a la revista XL Semanal: «Me fui de casa porque me enamoré de Belinda a lo bestia, como un caballo de carreras. En el amor he vivido quizá las cosas más bonitas que me han pasado».

Belinda Alonso junto a su marido - Gtres

14 años más joven que él, Belinda Alonso Álvarez trabajaba como modelo publicitaria antes de contraer matrimonio con Nieto, según asegura el tabloide Vanitatis. De hecho, todavía sigue presumiendo de físico en su perfil de Instagram, donde comparte imágenes profesionales.

Ángel y Belinda han estado casados 17 años y, según asegura el medio citado anteriormente, durante mucho tiempo han vivido a caballo entre Madrid e Ibiza.