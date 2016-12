Fadi Fawaz, novio de George Michael: Â«Es una Navidad que jamÃ¡s olvidarÃ©: encontrar a tu pareja muerta en paz en la camaÂ»

Fadi Fawaz, el novio de George Michael, encontró al cantante muerto en su cama, según relató a través de las redes sociales. «Es una Navidad que jamás olvidaré: encontrar a tu pareja muerta en paz en la cama a primera hora de la mañana», decía el mensaje que compartió en Twitter el peluquero de las celebridades en la red social.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx