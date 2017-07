Camilo Castaldi Lira, más conocido como Tea-Time, es un cantante chileno y vocalista del grupo «Los Tetas», una de las bandas de Funk más influyentes de Latinoamérica. Hace unos días fue acusado de violencia doméstica por Valentina Henríquez Albornoz, su expareja.

La joven publicó un impactante mensaje en su perfil de Facebook en el que detallaba los abusos a los que fue sometida, acompañado de fotografías de las fuertes agresiones recibidas. Según cuenta en su publicación, Valentina fue golpeada en reiteradas ocasiones por Tea-Time, provocándole graves lesiones en todo el cuerpo. «Me agarraba los brazos y me pegaba cabezazos o me escupía, también me tapaba la boca dejándome sin poder respirar y él encima mío, yo pensaba que iba a morir, me pegaba en la mandíbula muy fuerte porque yo lloraba y me decía cállate perra», relata.

Según se ha podido comprobar, Tea-Time sufre una intensa adicción a las drogas, lo que detonaría en gran medida su violenta personalidad, además de sentir una gran admiración por los narcotraficantes y el mundo de las armas, como asegura su expareja que además de especificar cómo la maltrataba físicamente, también lo hacía psicológicamente: «Siempre me decía que los narcos y ladrones tenían más cosas buenas que yo y que yo debía respetarlos porque yo no valía nada comparada con ellos». También narra que un día la golpeó con un micrófono antiguo y pesado en la pierna, lo que le provocó problemas para caminar y que en otra ocasión le hizo una contusión en la cabeza que la hizo sangrar abundantemente. Menciona que aunque le aconsejaron denunciarlo, ella no lo hizo: «No lo hice, pero fui a la posta a constatar lesiones y todo, por supuesto sola».

A través de un comunicado en su página oficial, la banda en la que participaba anunció que el vocalista Tea-Time fue expulsado «de manera inmediata e indefinidamente de Los Tetas» y ofrecieron su apoyo a Valentina.

Por el momento Camilo Castaldi Lira tan solo ha sido castigado con una medida cautelar que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros a Valentina, al no tener antecedentes penales previos a las acusaciones de agresión física. Ante la indignación de la joven decidió publicar su historia en Facebook exigiendo justicia, animando a otras mujeres a perder el miedo de enfrentarse a sus agresores y, sobre todo, para que todos sus seguidores conociesen la «otra cara» del cantante. «Espero que la justicia esté de mi lado, que me apoyen porque lo necesito, no quiero formar parte de la lista de mujeres que han sido víctimas de ‘femicidio’», denuncia la chica a través de la red social.