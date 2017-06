La paz y la armonía que se respiraba entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez podría tener los días contados. Al exbeisbolista le está haciendo la vida imposible una expareja que le ha amenazado con publicar mensajes de móvil privados, si no le abona más de 530.000 euros.

Según adelanta el portal «TMZ», Alex Rodríguez rompió con esta mujer en el año 2014, aunque nunca se lo tomó como una relación seria, más bien una aventura. Siguió contactando puntualmente con la estrella deportiva para exigirle pequeñas cantidades de dinero. Una extorsión económica a la que el neoyorquino nunca se sometió.

Sin embargo, las intimidaciones de esta desconocida se volvieron más agresivas a principios de este mes, justo cuando la relación entre Alex y Lopez se iba afianzando a pasos agigantados. Las cantidades exigidas eran cada vez mayores y el colaborador televisivo siguió sin ceder, advirtiéndole que le dejara en paz porque se encontraba en un buen momento personal junto a la cantante.

No obstante, y como si del guion de «Atracción Fatal» se tratara, la joven le amenazó con contactar con varios medios de comunicación, si no le pagaba la friolera cantidad de 534.000 euros. Según el entorno de la leyenda de los New York Yankees, esta mujer pensó que era el momento de amedrentarle porque estaría dispuesto a pagar lo que fuera para mantenerla silenciada, aunque hay quien opina que su intención es más maquiavélica si cabe, ya que trata de dar a entender que ambos han mantenido contacto al mismo tiempo que Rodríguez estaba con la estrella de la serie de «Shades of Blue».

Su equipo de abogados se prepara para acudir a la Policía o a las autoridades federales, si las amenazas continúan. Fuentes cercanas a la diva musical aseguran que está confiada en la versión de su novio y que ella misma ha atravesado situaciones parecidas en el pasado.