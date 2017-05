Las exparejas de Ángel Garó rompen su silencio

El pasado miércoles 26 de abril saltaba la noticia, «el humorista gaditano Ángel Garó había sido detenido en Málaga acusado de agredir a su pareja», según informaba Diario Sur. El juez le tomó declaración en el mediodía del jueves sobre este asunto y le dejó en libertad con cargos e investigado por un presunto delito de lesiones, según confirmaron fuentes judiciales.

Al parecer, los hechos denunciados sucedieron sobre las seis de la mañana del miércoles en el domicilio del humorista, en el Centro de la capital malagueña. Según las fuentes, una persona llamó al 112 para alertar de que estaba siendo agredida por su pareja, por lo que desde el sistema andaluz de emergencias se movilizó a la Policía Nacional y al 061.

Los agentes que acudieron a la vivienda localizaron a la víctima, que al parecer presentaba lesiones en el tórax y una posible fisura en una costilla compatibles con una agresión, pero no hallaron al supuesto responsable de la misma, que fue identificado por los policías como Ángel Garó. Los funcionarios alertaron a las demás patrullas de servicio por si alguna de ellas se cruzaba con el sospechoso.

Habla el denunciante

Desde ese momento muchas han sido las informaciones que han girado sobre el compelejo tema. El propio Garó entró en distintos medios para negar los hechos. Sin embargo, esta semana la expareja implicada en la supuesta agresión de Garó también se decidió a participar en 'Sálvame', comentando al reportero José Antonio León que «ya no podía aguantar más», después de relatar el episodio vivido. «No se comporta como una persona humana, es como si tuviera tres o cuatro caras», comentó el supuesto agredido. El origen de la trifulca viene, según Darío, de cuando le preparó una sorpresa y le comentó a su pareja que invitaría a unos amigos, momento en el que «se puso demasiado contento».

En un primer momento, la sorpresa iba bien, pero «cuando se fueron todos empezó a no comportarse como un humano». Después de esto «hubo un portazo y algunas palabras malsonantes. Fue un enfrentamiento sobre todo verbal. Me fui a mi casa y me di cuenta de que no llevaba las llaves, le escribí un WhatsApp para pedírselas y me dijo que subiera».

Según continúa la trama contada por Darío, «yo quería salir de casa y él se puso abierto de brazos para que no pudiera hacerlo», explica. El exnovio de Garó relata que «intenté esquivarlo. Pude irme corriendo a la escalera, me hice hasta pipí, y ya empezó a forcejear. Yo no sabía cómo actuar y empecé a gritar». Además, confiesa que él no quería denunciar, pero sus allegados le ha obligado a ello, ya que «esto no se podía aguantar». No obstante, aquí no han terminado las declaraciones, y es que «había pedido una orden de alejamiento», pero esta no fue concedida dado que era la primera vez que interponía una denuncia.

Su expareja lo define

Con la imagen completamente distinta a la que conocíamos de Garó, la pasada tarde se sumaba a la escena Alexis Gauthier, quien fuera pareja de Ángel Garó durante siete años y medio y aunque afirma que nunca sufrió una lesión física por su parte, la convivencia era muy complicada: «A santo de nada se la hace un cortocircuito y ahí es sálvese quien pueda». Alexis explicó que esa situación podía darse en cualquier momento e incluso piensa que «demasiado ha tardado en llegar esta situación». Por otra parte, él declaró que nunca se le hubiese ocurrido denunciarlo aunque quizás podría haberlo hecho ya que sus discusiones ponían en peligro sus vidas y las de los demás. «Nuestra relación no fue fácil. Los dos teníamos mucho carácter y las broncas eran muy fuerte y él siempre dejaba muy claro quien era el famoso y lo dejaba muy claro. Tengo que reconocer que aguanté por amor y porque entras en un bucle de normalizar lo que no lo es y su familia me frenaba cuando intentaba irme. Aún así le guardo cariño y jamás podría decir que Ángel es mala persona».