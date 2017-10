Éxito total en la fiesta del 40 aniversario de José María Aznar y Ana Botella El madrileño Museo del Traje fue el escenario de la gran fiesta

El madrileño Museo del Traje fue el escenario de una gran fiesta celebrada el pasado sábado con motivo del 40 aniversario de bodas del expresidente del Gobierno José María Aznar y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Junto a sus tres hijos, José María (con su mujer, Mónica Abascal), Ana (en compañía de Alejandro Agag) y Alonso, así como sus nietos.

El matrimonio recibió a una larga lista de invitados, entre los que figuraron cargos actuales, y también del pasado, del Partido Popular, como Pablo Casado, Alberto Ruiz-Gallardón, Josep Piqué o Francisco Álvarez- Cascos. También se sumaron el diseñador Roberto Torretta y Marisa de Borbón, entre otros.

En su libro «Memorias», el expresidente relata su breve pero intenso noviazgo con la que sería alcaldesa de Madrid: «Lo nuestro fue lo que cualquiera llamaría un flechazo. Nos conocimos en un avión durante un viaje de fin de carrera a Atenas y cuando llegamos a la ciudad nos hicimos inseparables. A los dos días le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí». El 28 de octubre de 1977, el mismo año que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, José María Aznar y Ana Botella contraían matrimonio en la Iglesia de San Agustín, en Madrid. El banquete se celebró en el restaurante Pavillion.

Aznar, que al poco tiempo de terminar la carrera de Derecho se convirtió en inspector de Hacienda, decidió más pronto que tarde que aquel no era su camino. «Cuando opté por dedicarme a la política, mi mayor adversario fue Ana Botella», admitía el político años después en una entrevista con Bertín Osborne «el mayor adversario político lo tenía en casa, Ana no quería que me dedicara a la política. Y al final ella fue entrando, participando y acabó disfrutando también de la misma pasión».

Hoy, 40 años más tarde, el matrimonio celebra su aniversario de bodas rodeados de sus hijos, amigos y sus seis nietos.