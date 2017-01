La noticia sacudió los cimientos del mundo de las pasarelas. Patricia Yurena, dos veces ganadora de Miss España (2008 y 2013) y primera finalista en Miss Universo, se convirtió hace ya casi tres años en la primera de las reinas de la belleza en declararse lesbiana. Lo hizo de la forma más natural: subiendo a las redes sociales una bonita imagen con otra mujer donde ambas se observaban y aproximaban sus labios. Aunque durante mucho tiempo se disparó la rumorología por las numerosas fotos y cariñosos mensajes que se mandaban, esta vez la instantánea hablaba por sí sola. «Romeo y Julieta», rezaba el texto que la acompañaba por si alguien necesitaba alguna explicación más. Y como forma premonitoria, esta bonita historia de amor tampoco tuvo su merecido final feliz.

Romeo and Julliet 🙈🙉🙊 Una foto publicada por Patri Yu (@patriciayurena) el 19 de Ago de 2014 a la(s) 10:36 PDT

La otra protagonista de esta foto es Vanesa Klein, una espectacular mujer de 1,90 de altura y aspecto andrógino. LeKlein, como se la conoce artísticamente, es una DJ que diez años antes consiguió un reconocimiento como cantante revelación en el panorama musical español. Sin embargo, su primer trabajo no consiguió el éxito esperado y en los últimos años se ha hecho un nombre trabajando en la noche en discotecas tan importante como Amnesia, en Ibiza.

La pareja se conoció a finales de 2013, cuando Patricia Yurena escuchó cantar a Vanesa en una de sus actuaciones. Aquella noche, el flechazo fue instantáneo. Sin embargo, no consolidaron su relación hasta tiempo después, cuando volvieron a verse tras la participación de Patricia Yurena en Miss Universo. Para la modelo, Vanesa era la primera chica con la que estaba dispuesta a ir «en serio». Tanto es así, que no dudó en vivir juntas y barajó la opción de casarse y tener niños. «Vanesa tiene diez años mas que yo y nos gustaría. Me tocaría a mi tener el bebé. Hacemos risas con un amigo para que sea el donante y quién sabe si lo que empieza de broma acabe convirtiéndose en verdad», señalaba la Miss a ABC en abril de 2015. «Estamos tan bien que me da miedo que algo pueda fallar».

LeKlein y Patricia Yurena, en un acto - GTRES

Pero falló. Aunque nunca se hizo público el motivo de su ruptura, la pareja había manifestado que los desencuentros entre ambas eran frecuentes y, tras varios intentos por salvar la relación, el amor terminó por consumirse a finales del pasado verano. Borraron las fotos de sus redes sociales y dejaron de seguirse. En una reaparición pública, Patricia Yurena admitió encontrarse bien pese a las cicatrices que dejó ese amor. «Todo tiene un comienzo y hay cosas que tienen su final. Le deseo lo mejor».

Una ruptura que puede acabar en Eurovisión

Para Vanesa, la ruptura fue un mazazo y se refugió en la música para superar el dolor. Y así fue como nació «Ouch!», el tema con el que ahora ha vuelto a relanzar su carrera musical a través de Eurovisión. La canción, que habla de la necesidad de superar los malos momentos, se basa en la famosa expresión anglosajona para manifestar lo que duelen los duros golpes que da la vida. Y Vanesa sufrió, tras dejarlo con su chica, uno de los más dolorosos que recuerda. «Nunca dudaré de mi elección. Nunca silenciaré mi voz. Aunque a veces duela mucho», dice el estribillo.

La talaverana se presentó a finales de año al Eurocasting, el proceso online con el que TVE buscaba dar una oportunidad a artistas y autores no vinculados a grandes discográficas. Lo hizo junto a otros cuatrocientos artistas que buscaban la oportunidad de representar a España en el famoso festival. Poco a poco, Vanesa comenzó a convertirse en una de las favoritas y, tras varias cribas, este jueves conseguía una plaza en la final tras vencer al «extriunfito» Javián y al asturiano Fruela en una gala emitida por TVE a través de internet.

Para viajar a Kiev y representar a España, Vanesa tendrá que batirse en duelo en otro programa a mediados de febrero junto a otros cinco artistas elegidos internamente por la cadena: Maika Barbero, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo. Uno de ellos será, finalmente, el abanderado español.

«El tema es autobiográfico. El pasado año sufrí un momento difícil en lo personal y, a la hora de componer, son situaciones que te ayudan» señalaba la artista a ABC tras la victoria en una clara alusión a la reciente ruptura. «Estoy en un momento de reafirmación de mi identidad y necesitaba gritarlo a los cuatro vientos. Y 'Ouch!' es un grito para decir: soy quien soy, no me avergüenzo y voy a seguir siéndolo aunque a veces duela».

Vanesa, o LeKlein, mira ahora 2017 con otros ojos, con el sueño de hacerse un hueco en el mundo de la música y representar a España en Eurovisión. Paradójicamente, Patricia Yurena siempre se lamentaba de que su chica no hubiera obtenido el reconocimiento que merecía. «Es una de las mejores voces que conozco», no paraba de repetir. Ahora, toda España tendrá la oportunidad de escucharla con la canción que nació fruto de su desamor.