El estreno cubista de Jonathan Saunders

Jonathan Saunders, que asumió el rol de director creativo de la marca Diane Von Furstenberg en mayo de este año, presentó la colección para la temporada primavera verano 2017 en Nueva York esta semana. El creador escocés, muy partidario siempre del uso del color y el print, se lanzó al estrado con una colección que se podría definir como una Diane Von Furstenberg tan deconstruida como la aclamada tortilla de patatas de Ferran Adrià. Pero, conviene preguntarse: ¿es esto lo que la marca necesita?

Si de algo ha presumido siempre la propia Diane Von Furstenberg ha sido de vestir a una mujer elegante y de intentar que quede lo más favorecida. Sus vestidos y complementos son fiel testimonio de este exitoso empeño. Pero en unas temporadas en las que se tiende al feísimo, a las mezclas imposibles y a las novedades radicales, la casa DVF ha podido estimar necesario dar un giro a su desfile, principalmente porque llevaban años presentando colecciones muy similares que no causaban sorpresa. Aunque el hecho de que las temporadas sean parecidas es algo lógico en una marca exitosa que tiene un estilo definido y un leitmotiv recurrente, (como dice Armani cuando protesta: «que no me pidan que sorprenda porque luego quieren mi estilo de siempre»), es cierto que algo de frescura no ha venido mal a la marca de Diane.

Jonathan Saunders ha hecho una inmersión en los archivos de la casa, pero ha seguido la instrucción que sus capos le pasaron en mayo: hacer evolucionar la identidad de la casa. Es así como han aparecido vestidos con tres largos en una misma falda, camisas de corte irregular y prendas con una mezcla de tejidos de distinto dibujo.

Hay que tener en cuenta que, además, a veces dando un toque «cubista» a las prendas típicas de la casa, se puede conseguir vender más las originales. En cualquier caso, está claro que este nuevo director creativo, con un larga trayectoria tras pasar por Alexander McQueen, Christian Lacroix y Pucci ha seguido diseñando una colección femenina, sensual y delicada, que -según cuentan- parece haber estado exenta de interferencias por parte de su jefa, la elegante Diane.