La espectacular transformación de una chica de barrio

Amaia Salamanca está considerada como una de las actrices mejor vestidas del panorama nacional; sin embargo, este título lo ha conseguido a base de domesticar su estilo. Oriunda de Coslada (Madrid), siempre encajó en la alta sociedad de la capital. Matriculada en un colegio privado de Alcobendas (Base), desde muy pequeña ya destacaba por su belleza: «Todos los chicos del curso estábamos enamorados de ella. Era la que más triunfaba», recuerda un antiguo compañero de clase. Una belleza que le sirvió para abrirse camino y hacer sus pinitos como modelo de anuncios de compañías telefónicas y para una conocida cadena de peluquerías, Marco Aldany, y participaciones en dos videoclips musicales. Pero la fama no le llegó hasta su participación en la serie «SMS».

A partir de entonces, supo que los focos iban no solo a retratarla en todas las fiestas y eventos, sino que su imagen sería escrutada en cada una de sus apariciones en la alfombra roja. Por eso empezó a educar su gusto hasta convertirse en la «princesa» que es hoy. «Es muy minuciosa a la hora de preparar sus intervenciones públicas», dice Cristina Reyes, estilista que lleva tres años trabajando con ella, y la encargada de asesorarla en las dos últimas galas de los Goya y en la fiesta de inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa en Madrid. «Amaia me dice el estilo que busca y por dónde quiere ir y eso acota mucho las opciones», sin embargo asegura que la actriz «siempre está abierta a cualquier consejo». Su colega Ana Antic coincide en señalar que Amaia «tiene muy claro lo que quiere, con lo cual esto facilita muchísimo el trabajo». Pronovias, Sophie et Voilá, Carolina Herrera o Zuhair Murad son algunas de sus firmas de cabecera.

En la dos últimas galas de los Goya, la actriz ha confiado su vestido a Pronovias. «El vestido que lució en la fiesta se hizo en exclusiva para ella, no era elegido de catálogo. Pero como tuvo tanto éxito se sacó a la venta. Durante la gala, Amaia estuvo valorada como una de las mejores vestidas de la gala», asegura Reyes encargada de asesorar a la actriz en completar el estilismo, «La firma de joyería Suárez nos hizo un collar a medida para la ocasión, la verdad es que lo clavó», afirma con orgullo.