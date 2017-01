Escuela espaÃ±ola de seducciÃ³n en China

En el arte universal de la conquista, hay países a los que se les presupone el romanticismo, como Francia o Italia, y otros que se identifican con la pasión, como España. Aprovechando esta fama y su evidente atractivo físico, dos consultores españoles afincados en Pekín, Wences Salas y Luis Cuenca, han montado una escuela de seducción para enseñar a los hombres chinos cómo ligar. Con clases personales y vídeos que cuelgan en su página «web», cuyo nombre significa «Nuevo caballero», desgranan algunos misterios del amor.

«Pero no se trata solo de aprenderse algunos trucos y frases hechas para tener sexo, sino de tener inteligencia emocional para seducir a una mujer de forma natural», explica Wences Salas, barcelonés de 33 años que, tras estudiar Comunicación Audiovisual, siempre ha estado ligado a la moda y el diseño. Dando un paso más en la evolución de la consultoría sentimental, que empezó hace más de quince años con métodos de «ligoteo» en Estados Unidos, Salas y su socio Luis Cuenca, madrileño de 43 años, han desarrollado un programa de mejora masculina basado en cuatro pilares.

«Con un paso por el sastre y la peluquería, el primero consiste en mejorar la imagen para potenciar nuestra parte más atractiva, mientras que el segundo enseña al hombre cómo comportarse en una cita con una mujer para seducirla», enumera Salas, quien aclara que no se trata solo de una cuestión física, sino psicológica. Como lo importante es tener confianza y ser naturalmente atractivo, este cursillo de seducción se complementa con nociones de estilo y tendencias culturales, por ejemplo conociendo interesantes destinos para viajar o sabiendo apreciar un buen vino o un habano. Por último, las clases ofrecen un programa de nutrición y dieta con ejercicio para perfeccionar la forma física y cuidar la salud.

«Uno no puede cambiar si es guapo o no, pero sí puede mejorar su imagen personal», razona Luis Cuenca, quien cree que la mayoría de los hombres en todos los países no sabe muy bien cómo acercarse a una mujer. En China, donde la sociedad está cambiando a marchas forzadas gracias a su progreso económico, muchos hombres aún siguen anclados a una mentalidad materialista que les exige tener dinero, un coche y una casa para conquistar a una mujer. «Tenemos un alumno, dueño de varios gimnasios, que enseguida alardeaba de sus posesiones para impresionar a las chicas», cuenta Salas antes de advertir contra las relaciones por mero interés económico. «Uno tiene que aprender a valorarse por lo que es, no por lo que tiene», alecciona a uno de sus estudiantes minutos antes de una cita en el popular «hutong» (callejón) de Nanluoguxiang, plagado de cafeterías y restaurantes de moda.

Tras estudiar Finanzas en Canadá y volver a China para montar una empresa de nuevas tecnologías, Victor Dai, de 27 años, lleva dos semanas asistiendo a las clases individuales de Salas y Cuenca con el fin de «perfeccionar mis dotes de seducción y reforzar mi confianza personal». Mientras estas sesiones cuestan 500 yuanes (68 euros), por 2.000 yuanes (270 euros) imparten cursillos de fin de semana en grupo. Además, quieren poner en marcha tutorías de pago en tiempo real en internet y van a publicar un libro en español y mandarín para que cualquiera pueda convertirse en un seductor.