El escalofriante testimonio de otra actriz acosada por Harvey Weinstein

MADRID 26/10/2017 14:36h Actualizado: 26/10/2017 14:48h

«Estaba en la cama hablando con Harvey cuando me empujó hacia atrás y abusó de mí. No fue consensual. No utilizó un condón», así comienza el escalofriante relato la actriz y modelo noruega Natassia Malthe (43 años) sobre los supuestos abusos sexuales que sufrió por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Conoció al productor en 2008. En un comunicado realizado este miércoles en Nueva York, la modelo, acompañada por su abogada, describió los abusos que sufrió por parte del productor en su habitación de Hotel Sanderson en Londres después de los Premios BAFTA. «Irrumpió en mi habitación y empezó a masturbarse frente a mí. Después alardeó de todas las actrices con las que se había acostado y cada ganadora del Oscar debía agradecérselo porque él lo había hecho posible», decía.

No contento con esto, el productor, según asegura Malthe, presuntamente le obligó a tener sexo con ella, a pesar de sus súplicas para que parase. «No fue consensual y no utilizó condón», desvelaba. Tras esto, se volvieron a ver las caras en una audición. Weinstein le pidió que se reuniesen y le aseguró que su asistenta también estaría, pero lo que ella no se esperaba cuando aceptó por sus ganas de conseguir el papel, era que tendría que ver a la supuesta ayudante practicando sexo oral al productor. Además asegura que le pidió hacer un trío.

«Yo era muy reacia a presentarme hoy. Me asusta de alguna manera, pero mis amigos más cercanos me animaron a hacerlo. También lo hago por mi hijo de tres años, para que sepa respetar y tratar a las mujeres y para que ninguna niña vuelva a experimentar lo que viví yo», decía sobre su tardía confesión.

Con Malthe ya son más de 50 mujeres las que han acusado al conocido productor de Hollywood de acoso y abusos sexuales. Otra de las últimas fue su exasistente de producción Mimi Haleyi, que trabajó con él durante más de 10 años.