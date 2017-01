El escalofriante testimonio de Kim Kardashian a la Policía sobre el asalto de París

Los detalles del brutal asalto que sufrió Kim Kardashian no dejan de sorprender. «Le Journal du Dimanche» ha tenido acceso al testimonio que hizo la modelo a la Policía Francesa el pasado mes de octubre, después de sufrir el robo en su residencia de París, ciudad en la que se encontraba para asistir a la Semana de la Moda.

La celebritie, ataviada solo con una bata, se encontraba descansando en su habitación, cuando se percató de la presencia de unos hombres en la casa. «Escuché ruidos detrás de la puerta, como pasos, y grité preguntando quién estaba allí, pero nadie contestó. A las 2:56 llamé a seguridad, pero no estaba en el lugar. Vi llegar a dos personas acompañadas por el hombre de la recepción, que lo tenían atado», declaró, durante el testimonio a las autoridades.

«Después volvimos dentro, me tiraron sobre la cama. Los dos hombres estaban encapuchados, uno tenía una máscara de esquiar, gorra y chaqueta y el otro una chaqueta que decía 'policía'. Me pidió que le diera mi anillo con un fuerte acento francés. Estaba en la mesilla», continuó.

Al ver que la modelo no decía nada, uno de los atracadores le apuntó con una pistola: «Le dije que no sabía, pero sacó un arma y le mostré el anillo. Dirigió el arma hacia mí. Tomó el anillo, llevaba guantes. Me preguntó dónde estaban las joyas y el dinero. Me ataron con cables de plástico y cinta adhesiva las manos, después las piernas y me taparon la boca. Me llevaron al baño, más precisamente a la bañera», finalizó la estrella.

Investigación policial

Las autoriades francesas detuvieron el pasado lunes a 17 personas en distintos puntos del país, supuestamente vinculadas con el robo. El ADN encontrado en el escenario del delito ha sido la prueba clave para llevar a cabo los arrestos de los sospechosos. Varios de ellos ya han sido puestos en libertad, como Michael Madar, el conductor de la limusina de Kim Kardashian durante su estancia en París.