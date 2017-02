Los errores mÃ¡s llamativos de los famosos en las redes sociales

El mismo día que la presentadora publicó esta foto en Instagram, Patricia Conde y su ex marido, Carlos Seguí, tenían que acudir a juicio. Sin embargo, la presentadora no acudió a la cita alegando motivos laborales.

Horas después, Patricia subía una imagen: "¿Y qué se hace en vacaciones?¿Irse de fiesta desenfrenada a Cuba, México o Miami? ¡Error! Las mamás hacemos limpieza de armarios", reveló. "Desde el 13 de noviembre estamos de vacaciones. Ya hemos grabado los 10 programas de 'Killer Karaoke', pero en un mes estamos grabando más. Voy a seguir con las tareas del hogar y a disfrutar de los 30 días libres", añadió, algo que no sentó demasiado bien puesto que no solo no estaba trabajando ese día sino que disponía de 30 días de vacaciones y no acudió al juicio.