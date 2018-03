La emotiva reacción de Rebeca tras enterarse de que Jesús Hermida podría ser su padre Su madre, Franciska, concedió una entrevista en la que aseguró que era hija del fallecido periodista

Con los ojos humedecidos, Rebeca se presentaba este jueves al programa de televisión en el que colabora, «Cazamariposas», después de conocer la noticia de que podría ser hija del fallecido Jesús Hermida.

Su madre dejó a todos sin palabras al asegurar en la publicación «Jaleos» que así era. Como así reconoció a ABC tras el triste fallecimiento de uno de los mejores periodistas de la televisión en 2015, habían mantenido una relación de cuatro años a finales de los 60. Todo sucedió a raíz de que Hermida fuese fichado como corresponsal de TVE en Nueva York. Fue una relación a distancia, ya que ambos estaban muy centrados en sus respectivas carreras. «Nos veíamos entre viaje y viaje», recuerda la artista.

Ahora el tema vuelve a ser noticia tras las polémicas declaraciones de Franciska a las que Rebeca ha tenido que hacer frente. «Yo, hasta que me muera, soy hija de José María Pous. Lo demás me importa una mierda. Cuidé de mi padre 16 años cuando enfermó, dejé mi profesión en Latinoamérica y para mí es mi padre», decía tajante la cantante durante su intervención en el espacio de Divinity.

Sea o no sea cierto, las cosas no van a cambiar para Rebeca: «No va a cambiar nada mi vida, ni quiero nada, ni voy a buscar nada. No quiero un apellido». La cantante ha dejado claro que no quiere saber nada del tema.