La emotiva carta de despedida de la mujer de Chris Cornell: «Sé que ese no eras tú»

El pasado 18 de mayo, el rockero con la voz más aguda de Seattle, Chris Cornell, fallecía de manera repentina e inesperada, a los 52 años, al cometer suicidio por ahorcamiento en su hotel de Detroit, Míchigan, según informó el médico forense encargado del caso. El cantante abandonaba este mundo dejando a su mujer e hijos sumidos en una aflicción inexplicable.

A pesar de que el suicidio de Cornell es un hecho, su viuda Vicky Cornell defiende que el músico actuó influido por una sobreingesta de Ativan, un medicamento que el artista tomaba por prescripción médica para combatir la ansiedad y la depresión, según asegura su esposa, la sobredosis de este fármaco trastocó sus facultades mentales, llevándole a un suicidio involuntario.

Una semana después de conocerse la trágica noticia, Vicky ha publicado una carta abierta de despedida a su marido a través del portal Billboard, en ella le describe como «el mejor padre, marido y yerno», y continúa diciendo: «Tu paciencia, empatía y amor siempre ha sido evidente. Siempre has dicho que yo te salvé, que no estarías vivo si no hubiera sido por mí. Mi corazón radiaba de verte feliz, vivo y motivado, emocionado por la vida y haciendo todo lo posible para dar todo a cambio. Lo pasamos increíble en la última década y siento no haber visto lo que te pasó aquella noche. Siento que estuvieras solo y sé que ese no eras tú. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz. Estoy rota de dolor y siempre estaré aquí para defenderte y para cuidar de tus preciosas criaturas. Pensaré en ti cada minuto de cada día y lucharé por ti. Tenías razón cuando dijiste que somos almas gemelas. Suele decirse que los caminos se cruzan se volverán a cruzar y sé que saldrás a buscarme, y yo estaré aquí esperando. Te amo más de lo que nadie ha amado en la historia del amor y más de lo que nadie lo hará», unas palabras que han emocionado no solo a sus seguidores, sino al mundo entero.

Desde que se conoció la noticia no han cesado los homenajes a uno de los más grandes ídolos de grunge cortesía de actos como Red Hot Chili Peppers, Corey Taylor y Norah Jones, aunque su funeral será privado únicamente para los familiares y amigos cercanos del cantante el próximo 26 de mayo. Cornell fue cremado después de que finalizaran los exámenes médicos, y sus fans podrán visitarlo en el cementerio Hollywood Forever.