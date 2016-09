Emiliano Suárez anuncia su compromiso nupcial en la fiesta de su 40 cumpleaños

Una fiesta de las que no se olvidan es la que protagonizó Emiliano Suárez el pasado viernes, en los jardines de la casa que sus padres tienen en La Moraleja (Madrid). Emiliano quiso celebrar por todo lo alto su 40 cumpleaños y la verdad es que no escatimó ni en medios ni en amigos. El aniversario que arrancó a las seis de la tarde se convirtió en la excusa perfecta para desvelar el guardadísimo secreto de su compromiso nupcial con su novia Carola Baleztena y que se desveló en un emotivo vídeo grabado este verano en la finca de su íntimo amigo Ernesto Vázquez, responsable del catering Le Ciboulette. La actriz recordada por sus papeles en las series juveniles «Nada es para siempre» y «Al salir de clase» y Emiliano se comprometieron delante de dos amigos en un acto que aunque no tiene aún validez legal, sí es una declaración de intenciones.

Tanto el hijo de los prestigiosos joyeros como Carola tienen dos hijos fruto de sus matrimonios anteriores y se tratará para ambos de su segunda boda, aunque la fiesta celebrada haya servido casi como banquete nupcial. No en vano la novia se vistió con un diseño nupcial de la sevillana Vicky Martín Berrocal, que debuta con su firma Victoria para novias.

Amante de la música clásica desde la infancia, Emiliano deleitó a su larga lista de invitados con un recital de ópera y zarzuela que dirigió su amigo José Manuel Zapata y que se cerró con las actuaciones de Marta Sánchez cantando un tango y Pasión Vega una copla. Hubo un vídeo de felicitaciones con los grandes nombres de la lírica y en el que no faltaron desde Plácido Domingo a Ainhoa Arteta pasando por el mexicano Ramón Vargas y un fin de fiesta con fuegos artificiales y dj hasta altas horas de la noche. Sin duda, el mejor sarao de una temporada que no acaba mas que empezar.

Emilio no es tan conocido por su labor en la joyería familiar Suárez y Aristocrazy sino por la inmensa lista de amigos que atesora. Ayer quiso reunir a todos, los de siempre, como los que estudiaron con él en el colegio y los que ha ido haciendo a lo largo de estos intensos 40 años. Por supuesto no faltaron sus padres ni sus hermanos, ya que los Suárez son una piña. Hubo también palabras emotivas para los ausentes como su abuela o amigos que han fallecido, al igual que agradecimiento sincero a sus padrinos y homenaje a su madre, Lola, que estaba feliz junto a su nieta y marido.

De la nutrida lista de amigos asistentes habría que destacar al grupo que formaron Alaska con Mario Vaquero, Loles León o Bibiana Fernández.

Muy puntuales llegaron Ana Rosa Quintana con su marido Juan Muñoz, así como Luján Arguelles que en breve vuelve al teatro con una comedia junto a Fernando Candela. No faltaron artistas como José Mercé o Juan Peña ni amigos como Jaime Martínez Bordiú y su novia Marta, la guapísima Ivonne Reyes, los duques de Terranova, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Lomana, los Goyanes, Santi Carbones con su mujer Raquel Meroño.

La fiesta no fue una boda pero realmente lo parecía Aunque sólo se han comprometido, muchos han creído que se trataba de un auténtico enlace.