El embarazo de Tamara Gorro, al detalle

Tamara Gorro comparte cada momento de su vida en las redes sociales y con su embarazo no iba a ser distinto. Después de desvelar el nombre y sexo del bebé con su «familia virtual», Tamara ha confesado en un vídeo de YouTube todos los detalles del embarazo. Ha respondido a todas las preguntas que le han hecho a través de Instagram, como la forma en la que se enteró del embarazo o cómo habría llamado al bebé si hubiera sido chica.

Respecto al parto, Gorro ha confesado en el vídeo que no se ha planteado dar a luz fuera del hospital como está tan de moda últimamente. Ella va a optar por el método tradicional y tendrá al bebé en el hospital. Además, tiene muy claro que su marido, Ezequiel Garay, estará con ella. También confiesa que no va a programar nada y que «el nene vendrá cuando tenga que venir». Respecto al nombre, ha aclarado que de haber sido niña, la habría llamado Nicole o Michelle, pero como será niño le llamará Antonio.

Gorro también explica que se ha quedado embarazada a través de un tratamiento de reproducción asistida de «fecundación in vitro», tal y como explica ella misma en el vídeo. Y aunque los médicos todavía no le han dado una fecha exacta para la llegada del bebé, la presentadora cree que vendrá a finales de diciembre o principios de enero.

Cómo se enteró de que estaba embarazada

«Me dieron unos niveles médicos muy raros, con unos números muy extraños, nos pusimos Ezequiel y yo a llamar a los doctores y él se puso a saltar, y a subirse los pantalones, no sé por qué lo hacía, empezaba a chillar y gesticulaba un montón. Cuando colgó, lloró, chilló y me dijo que no me preocupara, que no me alterase... ¡Nos enteramos los dos a la vez! Fue algo espectacular, un momento único e inolvidable», sentencia entusiasmada Gorro.

Respecto a los posibles celos de su hija Shaila, la extronista de «MHYV» confiesa que «lo va a llevar fatal». «Mi familia dice que no lo cree, pero yo estoy convencida de que sí, porque es súper celosa, es muy posesiva y hasta cuando digo 'bebé' hace con el dedito el signo de 'no'», finaliza.