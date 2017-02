Ellos hicieron la Â«promesa scoutÂ»

Su lema es «Siempre listos» y es que algo tendrá lo de ser scout como para que más de 40 millones de personas en el mundo, de diferentes culturas y religiones, repartidas por 162 países, sigan este movimiento que, según los entendidos, no tiene edad. «Puedes reengancharte con él en cualquier momento», nos cuentan a ABC desde la Federación Española de Scouts-Exploradores, quienes nos explican también que, por encima de todo, es un movimiento educativo. «No vendemos galletitas como muchos creen. Nos basamos en el contacto con la naturaleza, las responsabilidades que se van adquiriendo según la edad, los valores en positivo y la educación a través de la acción, es decir, vivir las experiencias en primera persona».

Aprender a trabajar en equipo, convivir con un grupo los fines de semana, hacerlo en la naturaleza… Sentirse especial y encontrar tu identidad. ABC ha hablado con el actor Fran Perea, uno de los scouts más conocidos en España. «Recuerdo con mucho cariño nuestro grupo, el «39 Santo Ángel» de Málaga. Mi unión a la música me viene de ahí, del festival de la canción scout. Las veladas de los campamentos fueron el lugar para aprender, desplegar la parte creativa y desarrollar mi faceta como actor».

Quizás también en esos campamentos desarrollaron su vena más artística otros scouts conocidos como Emilio Aragón, Alejandro Sanz, Paz Padilla, Carlos Latre o el actor Alberto Amarilla, quien aún participa activamente. Para Alberto, quien casualidades de la vida, ha compartido cartel con Perea en «El Camino de los Ingleses» (2006), dirigida por Antonio Banderas, ser scout forma parte de una de las etapas más importantes de su vida, desde los 10 hasta los 18 años. «Mi familia se había mudado a Cáceres y, como mi nuevo vecino era scout, mi madre me apuntó para hacer amigos. A día de hoy, todavía los conservo», confiesa el actor extremeño. «Descubrí el mundo más allá de la naturaleza, desarrollé la responsabilidad cívica, la conciencia de tribu y la imaginación con los juegos alrededor de la hoguera. Mi grupo era Al-Kazires 462», recuerda. Y es que lo que unan los scouts que no lo separe el tiempo. Ese es también el ejemplo del grupo de los 80 Modestia Aparte, cuyos miembros se conocieron en esta experiencia.

Los scouts más «reales»

El movimiento scout no entiende de edades ni de rangos. Todo el mundo puede ser scout. Los Reyes de España, Don Felipe y Don Juan Carlos, y también el Conde de Barcelona lo fueron, como Doña Sofía y su hermana la Princesa Irene. Falta saber si la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía seguirán la tradición familiar. La Duquesa de Cambridge, por ejemplo, es una reconocida de esta filosofía, de hecho es scout honorífica; como lo es el Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia quien, además, preside la Fundación Scout Mundial. El rey sueco es boy scout desde hace más de 50 años y, como en la monarquía española, también la tradición le viene por parte paterna. Su padre fue un gran scout y su madre lo introdujo en el movimiento tras la muerte de éste.

En España hay más de 30.000 scouts en activo, a lo largo de las 18 delegaciones que hay en nuestro país; y, algunos políticos han reconocido públicamente su experiencia con el pañuelo atado al cuello. Es el caso de María Dolores de Cospedal, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall; Ramón Luis Valcárcel, ex presidente de la Región de Murcia; o el fallecido Pedro Zerolo. Fuera de nuestras fronteras también se iban de acampadas y estaban en contacto con la naturalezaTony Blair, Bill Clinton o Ronal Reagan.

VIPS scouts

La lista de famosos que han hecho a lo largo de su vida la «promesa scout» es larga. Del mundo del cine encontramos a Richard Gere, Harrison Ford, Emma Thompson y Steven Spielberg; la escritora inglesa, J.K Rowling, quien también convirtió a Harry Potter, su personaje más conocido, en scout. La modelo Kate Moss, Bill Gates, los Beatles: Paul McCartney y John Lenon; Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones; el cantante George Michael o, incluso también, la leyenda del rock Jim Morrison fue un «boy scouts of America». Y, aunque a veces por falta de tiempo e incompatibilidad de horarios los deportistas no pueden desempeñar su labor de explorador, en esta lista aventurera están también David Beckham, Michael Jordan y el ex medallista olímpico de dechtalon: antes Bruce Jenner, ahora Caitlyn Jenner y miembro del clan Kardashian. Los scouts han llegado tan lejos que, incluso, aterrizaron en la Luna con Neil Armstrong, otro de los famosos que completan la lista.