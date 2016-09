Edurne: «Siempre confié plenamente en la inocencia de David»

El tiempo siempre acaba por poner las cosas en su lugar, sólo es cuestión de saber esperar. Tras unos meses difíciles acechada por la polémica y el desconcierto, Edurne vuelve a respirar tranquila. Se le nota a kilómetros, a medida que se adentra en el recinto ferial de Ifema de Madrid, donde ayer presentó su nueva colaboración con la joyería Luxenter para la que ha diseñado varias piezas. No deja de sonreír y saludar a los medios convocados. En su rostro se atisba serenidad y optimismo, pero sobre todo la satisfacción de que las aguas vuelvan a su cauce. Atrás queda ya el duro golpe de ver a su novio David de Gea salpicado por una trama de corrupción de menores y prostitución, que estalló justo días antes de debutar bajo los palos de la portería de la selección española, en la pasada Eurocopa. Hace unas semanas ni la Fiscalía de Madrid ni el Juzgado de Instrucción número 29 que dirige las pesquisas del caso Torbe encontraba indicios para investigarle y tomarle declaración. La cantante de 30 años siempre vaticinó tal desenlace. «Nunca tuve dudas. Siempre confié plenamente en la inocencia de David. Le he apoyado y he estado a su lado», declara contundente como si hubiera repetido el mismo discurso una y otra vez.

A pesar de la delicada situación que atravesaron, no considera que esto haya marcado un antes y un después en su relación sentimental. «No es cierto que todo este episodio haya debilitado nuestro noviazgo como se ha dicho en algunos sitios. Estamos mejor que nunca. Se ha sabido que todo era mentira y lo hemos vivido con tranquilidad, porque no ha sido una noticia real y yo eso lo sabía desde el primer momento».

La romántica historia de amor entre Edurne y David arrancó en noviembre de 2010. El futbolista y la cantante coincidieron en un pequeño estudio de grabación en Madrid, donde trabajaban para un CD solidario a favor de la Fundación Aladina. El flechazo fue instantáneo y tan sólo meses después comenzaban a sucederse los rumores de boda. Incluso la prensa inglesa llegó a dar por hecho que ya habían pasado por el altar. Tras seis años juntos, Edurne sigue sin querer dar pistas de cuándo llegará el momento de dar el paso. «Eres la primera que me lo pregunta hoy», espeta Edurne con sorna. «Agradezco que me queráis casar, pero de momento no hay planes, vivimos el día a día. No me preocupa, lo importante es que juntos estamos felices», añade.

Edurne continúa volcada en su gira «Adrenalina», que arrancó el pasado mes de junio en las fiestas de Torrejón de Ardoz cuando aún seguían vivas las llamas del caso Torbe. «No me afectó nunca al trabajo. Desde que empecé la temporada ha sido un no parar y todavía me quedan conciertos hasta final de septiembre. Contenta porque lo que más disfruto es el estar en directo encima de un escenario».

La madrileña compagina la gira con la creación de joyas inspiradas en la música y la composición de nuevos temas. «Los colores de las piezas que he creado para Luxenter recrean las luces y los focos de los escenarios. Son muy rockeras. Además de diseñar estas joyas también estoy muy ilusionada preparando nuevos temas para mi próximo disco. Necesitaba sentarme tranquilamente, volver a encontrarme conmigo misma y componer. Estoy en proceso de creación, tengo muchas cosas que contar».