La dura lucha contra la depresión de Dwayne Johnson por el intento de suicidio de su madre

Dwayne Johnson (45), más conocido como «La Roca», no tuvo la infancia que todo niño desea tener. Cuando el actor y exluchador profesional apenas tenía 15 años, su madre, Ata Fitisemanu Maivia, se intentó suicidar en su presencia.

«Ella salió del automóvil en la Interestatal 65, en Nashville, y se metió en sentido contrario. Todos los automóviles se desviaron del camino. La agarré y tiré de ella hacia atrás», confiesa Johnson en la publicación «Express». En ese momento, su madre estaba tan mal que asegura que ni siquiera se acuerda de haberse intentado quitar la vida. «Probablemente es lo mejor para ella», añade.

Un suceso que, sin duda, marcó su vida. Se ha convertido en uno de los mayores héroes de acción de Hollywood y en uno de los actores mejor pagados del mundo, pero reconoce que durante décadas ha sufrido depresión.

Desde que era muy joven, cuando era solo un niño y vivía con muy poco, padece esta enfermedad: «Llegué a un punto en el que no quería hacer nada ni ir a ningún lado. Estaba llorando constantemente».

Pasados los años, tanto su madre como él se encuentran mucho mejor, aunque reconoce que siempre tienen que hacer todo lo posible para «prestar atención el uno a otro» para saber si están bien». Y prosiguió: «Tenemos que ayudarlos a superarlo y recordarnos que no estamos solos. He estado allí, he estado en un lugar oscuro. Nadie debería estar sufriendo en silencio. Hablarlo y no pasar por eso solo es la mitad de la batalla».