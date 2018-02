Dulceida, Laura Escanes y otras influencers se desnudan para reivindicar la belleza natural «Siempre voy a apoyar estos casos porque es muy necesario. Todas tenemos complejos y los tenemos que querer porque a otras personas pueden parecerles muy bonitos», explicó Dulceida en su vídeo

Aida Domenech, «Dulceida», se ha cansado de que la critiquen por su físico. Desde que en su primera aparición en la alfombra Roja de los Goya se crease una polémica en torno a su look (un vestido drapeado, corto en la parte delantera, con larga cola y estampados en tonos anaranjados y azules; diseño de Ze García), la influencer no se quedó callada y responidó a todos los ‘haters’ que la criticaron duramente no solo por su estilismo, sino por su forma física. «¿Cómo pretendemos amar nuestros complejos?», se preguntó en su Instagram stories. La instagramer pedía que las mujeres no se insulten las unas a las otras y mucho menos un personaje público. Este último mensaje iría dirigido a la presentadora Ana Morgade y al DJ Wally López, que se burlaron de la presencia de Dulceida en la fiesta del cine español.

Semanas después, Aida ha reunido a ocho mujeres de todas las formas y colores para que cuenten de manera abierta cuáles son sus complejos y las críticas que han tenido que soportar a lo largo de su vida. El vídeo, publicado este miércoles en el canal de Youtube de la influencer, comienza con una frase tajante: «Hoy nos enfrentamos abiertamente a nuestros complejos e inseguridades».

Esta reivindicación, en la que aparecen personajes tan populares como Laura Escanes o su mujer Alba, asegura que las ocho protagonistas se enfrentan abiertamente a sus complejos e inseguridades. «He juntado a mujeres maravillosas, bonitas y diferentes, amigas y desconocidas. Para que juntas, nosotras y vosotras nos queramos cada día un poco más», escribía la autora de la idea al principio del vídeo. «Para que dejemos de juzgar los cuerpos de otras mujeres y sobre todo, por si queda alguna duda, para demostrar ese brillo que todas tenemos. Seas como seas, midas lo que midas, peses lo que peses, eres preciosa». «Querámonos un poco más. Respetémonos mucho más».

Tras una presentación inicial cada una de las protagonistas se ha mostrado sin ningún pudor y en ropa interior ante las cámaras para hablar de sus complejos y las críticas que han tenido que soportar. Así, la mujer de Risto Mejide aseguró que «me han criticado mucho por tener las piernas cortas y tener celulitis», asegurando que su mayor complejo son sus piernas. Por otro lado, Dulceida confesaba que a ella le han llegado a decir «que estoy gorda y que no me puedo poner según qué cosas por mi cuerpo», explicando que lo que más odiaba de su cuerpo es su tripa. A su mujer, en cambio, le han acusado de «que soy fea, que soy gorda y que tengo que ir al gimnasio por salud».

Tras una presentación inicial, el resto de mujeres opinaba sobre lo que más les gustaba las unas de las otras «Me ha parecido muy bonito realizar este vídeo con mujeres tan bonitas. Siempre voy a apoyar estos casos porque es muy necesario. Todas tenemos complejos y los tenemos que querer porque a otras personas pueden parecerles muy bonitos», finalizaba la artífice de la publicación.