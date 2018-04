Drogas, alcohol y 60 horas sin dormir: el 'infierno' de excesos de Avicii

E.B

Tim Bergling eligió como nombre artístico Avicii, en alusión al nivel más profundo del infierno budista. Así se le conocía en todo el mundo, tras alcanzar el éxito como DJ con apenas 20 años. Este viernes, su representante anunciaba su fallecimiento: «Fue encontrado sin vida en Mascat, Omán. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad».

Con éxitos como «Levels» o «Wake me up», Bergling se aupó a la cima de la música electrónica, actuando en la boda del príncipe Carlos Felipe de Suecia y acumulando una fortuna de 75 millones de dólares, solo superado por Tiësto y Calvin Harris. Pero en su ascenso meteórico se dejó la salud: los médicos le obligaron a parar tras sufrir una pancreatitis y reventarse la vesícula.

«Estoy tan ocupado que muchas veces no sé ni en que ciudad estoy», «no me cuesta encerrarme durante 60 horas en el estudio sin dormir». Ese era el ritmo de vida de Avicii, según contaba en entrevistas a «Times» o «The National». El inicio de su carrera supuso un sinfin de fiestas que derivaban en alcohol y drogas. En 2012, una gira frenética avivó su adicción a la bebida y solo un ingreso hospitalario frenó su consumo.

«Viajas mucho, vives en una maleta, vas de un lado para otro y te ofrecen alcohol gratis en todas partes. Era raro si no bebías», se justificaba el joven en una entrevista para «GQ». Dejó la bebida, pero el daño era irreparable: volvía a ser ingresado en 2014 con náuseas, fiebre e infección de vesícula. Tuvo que cancelar varias sesiones y paralizar la inauguración de su propio hotel en Miami, a 800 dólares la habitación. «Me tomé un mes de descanso obligado, pero estaba en el estudio 12 horas al día y luego empecé a viajar. Si quieres estar en esta industria tienes que pinchar en todos los sitios y estar en todas partes», apuntó.

Un ritmo de vida que el DJ sobrellevaba con champán por la noche, Bloody Marys en el aeropuerto y vinos en el avión. «Soy tímido y me ponía nervioso. Necesitaba confianza y me la daba el alcohol, me convertí en una persona dependiente», narraba el joven en una entrevista. Y eso que, reconocía, dejar la bebida al lado tuvo premio, ya que «en la primera fiesta a la que acudí sobrio conocí a mi novia».

Pese a que dejó la bebida a un lado, Avicii siguió siendo el rey de la fiesta. En 2016, cuando el sueco anunciaba su retirada, sus fans comentaban su aspecto demacrado y cómo intentaba ocultar su alopecia con su gorra. Entonces, Mike Posner sacaba «I took a pill in Ibiza», un tema en el que hablaba de cómo había consumido drogas «para demostrarle a Avicii que molaba».