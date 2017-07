El drama familiar de Alonso Caparrós

Han pasado algunos meses desde que Alonso Caparrós admitiera en televisión su problema con las drogas. El presentador reconocía que su adicción a las sustancias ilegales le había llevado a tocar fondo al perder su trabajo y su personalidad. Caparrós ha llegado a decir que le tenían que atar a una silla por los movimientos que tenía mientras presentaba el popular programa «Furor».

Pero el drama no ha sido solo para Alonso, los familiares también sufren mucho cuando alguien a quien quieren y han visto crecer cae en ese pozo tan profundo y del que es tan difícil salir. El padre de Alonso, Andrés Caparrós, se sentó el pasado sábado en el espacio «Deluxe» para hablar con su hijo al que no veía desde hace seis meses.

Las declaraciones de Andrés fueron muy duras y sinceras: «Es muy difícil ser padre cuando tienes un hijo drogadicto». El padre del presentador también ha explicado que en los momentos en que su hijo no ha estado bien, ha sentido impotencia, rabia, y se ha preguntado en numerosas ocasiones si ha hecho todo lo que estaba en su mano, desesperándose y muchas veces pensando que quizá no había hecho todo lo que podía para que su hijo no acabara así.

Alonso, que había escuchado las declaraciones de su padre desde una sala próxima, salía con muchas ganas de tener una conversación que él consideraba pendiente y que se centraba más en su padre que en él.

Los espectadores fueron testigos de un duro enfrentamiento en el que Alonso arremetió varias veces contra su padre y al que le acusó de ser el causante de la ansiedad de su madre y de que esta tenga que tomar medicación: «Mamá lleva 20 años medicada por tu culpa», protagonizando uno de los momentos más tensos de la noche.