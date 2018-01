Dora y June Postigo, las hijas de Bimba Bosé, siguen el legado de su madre en el mundo de la música La vida de las pequeñas siempre ha estado marcada por la música, ya que desde pequeñas han vivido rodeadas de melodías tanto por parte de sus padres como del tío de la modelo, Miguel Bosé.

Con la muerte de Bimba Bosé hace ahora un año, desapareció a una de las modelos más internacionales e importantes de nuestro país. Una lucha infatigable que se apagó el 23 de enero del año pasado. Tras casi tres años de batalla contra el cáncer, el fallecimiento de la modelo no solo dejó conmocionado el mundo de las pasarelas. Ese día España entera lloró la pérdida deuna de las divas de la moda y la canción.

Desde ese trágico día, se han realizado numerosos homenajes de todo tipo, sin embargo el más emotivo fue el protagonizado por su exmarido, el músico Diego Postigo, con el que mantuvo una relación que duró 15 años, 7 de los cuales como marido y mujer; y del que nacieron sus dos preciosas hijas: Dora, de 14 años, y June, de 7. El compositor quiso despedir a la que fuese su mujer con un conmovedor vídeo en el que aparecía junto a Bimba cantando juntos. «Fly baby fly. Descansa en paz», así despedía Diego Postigo a la que fuera el amor de su vida. A pesar de que en 2013 Bimba y Diego pusieron fin a su matrimonio, se caracterizaban por mantener una buena relación. Acudiendo junto a sus hijas en diferentes eventos, así como en fiestas y conciertos.

Desde ese momento poco se ha sabido de las pequeñas, que desde el fallecimient de su madre viven con Postigo y su pareja actual, Bárbara Lennie. Tan solo dos apariciones públicas en junio y noviembre del año pasado, en los que las hermanas, siguiendo los pasos de su difunta madre, se subían a los escenarios del Hard Rock y el Festival de Jazz de Madrid, mientras su padre las acompañaba tocando la guitarra. La vida de Dora y June Postigo siempre ha estado marcada por la música, ya que desde pequeñas han vivido rodeadas de melodías tanto por parte de sus padres como del tío de la modelo, Miguel Bosé.

Además de cantar y tocar el piano, Dora tiene un canal de YouTube con miles de seguidores donde cuelga videos en los que aparece cantando. «Mi hija Dora se hace muchos videos de ella misma cantando, porque dice que es cantante. Desde muy pequeña le apasiona la música y no tiene vergüenza en mostrarlo y eso es muy bonito», comentó la desaparecida Bimba Bosé durante una charla con ABC en mayo de 2015.

Fue en esta misma red social donde la mayor de las hermanas publicó un emotivo vídeo junto a su madre cantando una versión de «Master Blaster», de Stevie Wonder. Esta no era la primera vez que madre e hija, que por aquel entonces contaba con tan solo once primaveras, aparecían cantando juntas, en 2015 se emitió en el programa «Levántate All Stars» una actuación de las dos entonando «No puedo vivir sin ti», dedicada al diseñador, y gran amigo de Bimba, David Delfín, que murió el pasado 3 de junio. Aquella fue la primera vez en la que Dora Postigo Salvatore aparecía en televisión apuntando maneras.