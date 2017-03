Pau DonÃ©s canta a la vida frente a su nuevo tumor

«Ahora, que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora, que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora, que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo…», cantó ilusionado Pau Donés a su llegada al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde tuvo lugar la presentación de su nuevo proyecto «50 palos», que engloba un disco recopilatorio, una gira internacional por los mejores teatros del mundo y un libro autobiográfico.

El oscense bromea con la idea de no haber tenido «ninguna crisis, ni la menopausia» cuando cumplió recientemente los 50 años. Pero con lo que sí se ha encontrado en esta nueva década es con un pequeño tumor escondido en el peritoneo, después de que hace menos de dos años tuviese que lidiar con un cáncer de colon con metástasis en el hígado.

Hace menos de un año que el cantante anunciaba a bombo y platillo que estaba «limpio de la enfermedad». «Los marcadores tumorales a cero. En los escáners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado», escribía el pasado 8 de febrero, anunciando a sus seguidores en el blog del grupo que le habían encontrado uno nuevo.

«De pronto recibo una llamada del hospital. En el último control, los marcadores habían subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo, encuentran un pequeño tumor. ¡Oh, oh! El cangrejo volvía a despertarse», añadía Donés.

Pese a las malas noticias, el vocalista de Jarabe de Palo no ha perdido la sonrisa ni las ganas de luchar: «La vida es urgente, el presente es urgente y mañana no sé lo que pasará. Hay que vivir a tope y disfrutar». Eso no quiere decir que no haya pasado por duros momentos. Cuando le diagnosticaron el primero estaba «cagado de miedo», porque pensaba que no podría con ello, pero al nuevo se enfrenta de una manera muy diferente: subiéndose de nuevo a los escenarios -con más fuerza todavía si cabe tras un par de años alejado por la enfermedad- y cantando a la vida con su nuevo tema «Humo», que él mismo ha compuesto.