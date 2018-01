Doce estrellas de la música que sufrieron abusos

El cantante de Gun'N'Roses declaró que sufrió abusos sexuales por parte de su padre biológico cuando sólo tenía dos años. Después no tuvo mejor suerte con su padrastro, que también abusó de él y de sus dos hermanastros menores.

Madonna

La Ciccone confesó que su llegada a Nueva York, con 19 años, no fue de color de rosa. «No me recibió con los brazos abiertos precisamente. Un hombre entró en mi casa y me violó a punta de cuchillo».