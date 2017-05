La difícil situación de Poty ante el distanciamiento de Paula Echevarría y David Bustamante

El coreógrafo, director artístico e íntimo amigo de David Bustamante y Paula Echevarría, Poty Castillo, ha decidido no meterse, ni posicionarse en la separación de la actriz y el cantante. Lo único que ha querido dejar claro es que sigue manteniendo una muy buena relación de amistad con los dos: «Yo soy muy amigo de los dos y bueno, no me puedo pronunciar para bien ni para mal, somos amigos y son ellos los que tienen que preguntar», ha comentado Castillo.

Tampoco ha querido mojarse y le ha restado importancia a la aparición en la Mutua Madrid Open junto a Paula Echevarría y justificaba la ausencia del cantante: «David no pudo venir al tenis que vamos todos los años juntos, los tres matrimonios y David ese día justo tenía concierto y no pudo venir. Paula es muy amiga de Isabel, mi mujer y bueno».

😜 #MutuaMadridOpen #HastaElAñoQueViene 👌👋👋👋 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 14 de May de 2017 a la(s) 12:13 PDT

Poty dejó claro que la relación de Paula es, sobre todo, con su mujer, Isabel Navarro, «me habréis visto este domingo en el tenis, pero yo no salgo con Paula, ella queda y sale con mi esposa, no tengo nada más que decir». Preguntado una vez más sobre la posible reconciliación de los padres de la pequeña Daniella, el coreógrafo comentó: «Yo que sé, ¿quién se puede meter en el mundo de una pareja?».

Imagen de las dos parejas, el pasado año - GTRES

Pese a que intenta no posicionarse, lo cierto es que su situación es difícil. Por un lado, David Bustamante es su gran amigo desde que ambos participaron en el programa «Operación Triunfo», él como profesor y David como concursante. Cuando finalizó el espacio, ambos estrecharon una gran relación y acabaron convirtiéndose en íntimos. De hecho, la mujer del coreógrafo suele salir con Echevarría, lo que dificulta la posición de Poty ante el distanciamiento de la pareja, en el caso de que quisiera posicionarse.