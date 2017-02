Hace menos de un mes, José Fernando, hijo del torero José Ortega Cano y la fallecida Rocío Jurado, fue detenido por la Guardia Civil por saltarse una orden de alejamiento que tiene con su expareja, Michu, y huir de la patrulla policial.

Este miércoles, el joven tenía una cita en los Juzgados de Jeréz de la Frontera donde se iba a celebrar un juicio rápido por su arresto, pero no se pudo llevar a cabo porque su ex, la persona con que se encontraba en el coche en el momento de la detención, no se presentó.

Al parecer, Michu, que además está esperando un hijo de José Fernando, ha negado toda la versión policial ante la prensa y parece que su relación va viento en popa. Aun así, la joven no acudió a los juzgados para dar su versión de los hechos y para hablar sobre la orden de alejamiento que supuestamente le interpuso al hijo de José Ortega Cano.

José Fernando se mantiene positivo y cree que todo se va a solucionar pronto. «Se ha suspendido el juicio y seguramente se aclare todo y se arregle pronto». «Ella tenía que venir para declarar y quitar la orden de alejamiento, pero no ha podido», añade el joven, a las puertas de los juzgados.

Situación difícil

La detención de José Fernando es un triste episodio más en la familia. En 2014 ya fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por el robo violento de un coche tras un incidente en un club de alterne de Sevilla. Además ha estado ingresado en varios centros psiquiátricos y ha probado todo tipo de terapias para dejar sus adicciones y superar, también, sus problemas de conducta.