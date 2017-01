Diego Osorio, el atractivo empresario que ha conquistado a la hija de Bono

Un bucólico paraje frente al verde mar de Irlanda en el que se dibuja la silueta de una pareja de enamorados contemplando el horizonte. Con este inspiradora imagen,Diego Osorio (Madrid, 1984) y Jordan Joy Hewson (Dublín, 1989), la primogénita del vocalista de U2, Bono, oficializaban su noviazgo a principios de esta semana confirmando lo que ya se rumoreaba desde hacía varios meses en los mentideros neoyorquinos. Aunque en la instantánea aparecen de espaldas, la pareja se puso de acuerdo para arrancar este 2017 compartiendo la misma foto en sus respectivas cuentas de Instagram, como adelantó la revista «Vanity Fair». En cuestión de minutos, decenas de amigos y familiares les felicitaban por su incipiente relación.

Looking into the horizon of 2017 like.. Una foto publicada por Diego Osorio (@diegoosorio1) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 8:42 PST

Desde ese momento, el teléfono de Diego, el menor de los cuatro hijos del fallecido Miguel Osorio y Díez de Rivera, marqués de los Balbases y conde de la Corzana, no ha parado de sonar. «Llevamos unos días de locura. No han dejado de llamarle, pero él no quiere comentar nada y nosotros por supuesto, tampoco vamos a hacerlo. Le están preguntando incluso a mi hija», comentó una de las hermanas de Diego a este diario.

La nueva pareja se conoció en Nueva York, ciudad en la que ambos residen, gracias a unos amigos en común. Osorio trabaja en una empresa de gestión de patrimonios, donde es responsable del sector filantrópico, y al mismo tiempo está inmerso en su formación como actor, compatibilizando todo con su faceta como modelo prestando su imagen a importantes firmas de moda, como Hackett. Ella ha heredado de su madre la diseñador Ali Stewart su lucha contra las causas más necesitadas y trabaja como editora online para Global Citizen, una organización con el objetivo de erradicar la pobreza extrema.

El tiempo libre que les dejan sus exigentes profesiones lo emplean fundamentalmente en viajar. Este verano se escaparon unos días a Los Hampton y las vacaciones de Navidad las han distribuido entre Irlanda y España. Los últimos días del año se han perdido por las calles de Killiney (al sur de Dublín) donde vive Bono, mientras que esta semana viajaban a Granada, donde han combinado planes culturales y deportivos. Diego ha mostrado a su chica algunas de las joyas de la ciudad como la Alhambra y también han aprovechado para calzarse los esquíes junto a un grupo de amigos y recorrer las pistas de Sierra Nevada, donde estos días se concentra un nutrido grupo de rostros conocidos.

Tales of the Alhambra Una foto publicada por Angel Vico (@jordanjoyhewson) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 8:41 PST

Aunque Diego se ha convertido estos días en uno de los hombres más buscados por su nuevo noviazgo, sabe bien lo que es convivir bajo el constante destello de los flashes. Aprendió a ello en 2007 de la mano de Ana Boyer, también muy curtida en el arte de bregar con los medios, cuando salió a la luz su relación. La hija de Isabel Preysler tenía por aquel entonces 18 años y Diego se convertía en su primer novio oficial. En aquella época, su rostro no resultaba nada familiar, pero sus apariciones públicas con Boyer fueron haciéndole hueco en las revistas del papel couché.

Su relación no llegó a buen puerto y tras su ruptura, Diego se convirtió en un cotizado soltero de oro, atractivo, de buena cuna, políglota y extremadamente educado. Unos encantos que no pasaron desapercibidos para Eugenia Silva, con la que empezó a salir en julio 2011. Su relación con la top española impulsó su carrera en el mundo de la moda. En 2013 protagonizó el fashion film con el que Rabaneda abrió su desfile en la Semana de la Moda de Madrid. Pero su noviazgo con Eugenia tampoco prosperó.

El último romance conocido de Osorio fue con la arquitecta Marta Diego, a la que ya conoció en su nueva etapa en Nueva York. La joven madrileña, quien guarda un asombroso parecido físico con Ana Boyer, y el empresario rompían a principios de 2016.

Ella, por su parte, a pesar de ser hija de una legendaria estrella del rocksiempre ha mantenido un perfil más discreto. Hasta hace dos años era su hermana Eve, la que generaba más titulares por su carrera de actriz, sobre todo gracias a la serie «The Knick, donde comparte protagonismo con Clive Owen. Sin embargo, la última relación de Jordan le han granjeado amplios reportajes en la prensa británica. En 2015, comenzaba a salir con Jerome Jarre, empresario francés y súper estrella de la red social de vídeos cortos Vine y Snapchat. Juntos se les vio paseando por las calles de Estambul o besándose apasionadamente bajo el agua en una piscina.

Pero todo eso ya sólo forma parte de un lejano recuerdo. El único hombre que se divisa ahora en el horizonte de Jordan Hewson es Diego Osorio.