Detienen al cuñado de Maradona por atracar y golpear a un jubilado

El nombre del mito del fútbol Diego Armando Maradona (57 años) se ha vuelto reiterativo en los medios de comunicación en lo que va del mes de abril. Y no precisamente por motivos vinculados al mundo del deporte. Una semana atrás, «El Pelusa» despertaba la polémica en la prensa internacional por su sorpresiva ausencia en la boda de la mayor de sus hijas Dalma Nerea Maradona en la localidad bonaerense de Pilar. Pero el pasado fin de semana no ha sido él sino su cuñado quien recibió el repudio de la sociedad argentina y del mundo cuando se dio a conocer que fue detenido en el país andino por un atraco realizado a un jubilado de 80 años. Con 32 años Gastón Oliva, hermano de la pareja del exicono del fútbol Rocío Oliva (27 años), fue apresado el pasado viernes debido a un robo a un anciano de origen italiano, quien recibió además golpes durante el episodio. Para ingresar a su casa, el asaltante y su banda se hicieron pasar por empleados de una empresa de gas. El hecho sucedió en la localidad de Villa Madero, ubicada en el partido de La Matanza. No es la primera vez que el joven aparece vinculado a un hecho delictivo.

El nuevo escándalo impulsó a Maradona a pronunciarse sobre el tema. Y nuevamente, el medio que escogió «El Diez» para expresarse fueron las redes sociales. Desde Dubai, donde reside «El Pelusa» junto a su novia, se apuró a despegarse inmediatamente del asunto a través de un comunicado. El texto, que fue difundido por su «amigo, abogado, mano derecha y voz»-en palabras del propio Diego- señaló que tanto el ex DT de la selección albiceleste como Oliva «hacen público su repudio a tan salvaje acto». A continuación, la nota destaca que su pareja «no tiene ningún tipo de vínculo con el detenido desde hace tiempo».

Como si no fuera suficiente, Maradona en su texto se comprometió a encargarse de investigar los pormenores de lo sucedido y a actuar en consecuencia. Según destaca la misiva, «Diego se solidariza con la víctima, quien pasa a engrosar la larga lista de personas honestas que sufren en la Argentina el avance constante de la inseguridad. Y, junto a su pareja, están averiguando los detalles del hecho para saber si ponen a disposición a sus abogados».

Por último, el exdeportista pide para su cuñado una pena justa, como lo menciona en la carta, donde señala que es necesaria «una condena ejemplificadora y contundente», a la vez que «se solidariza con las víctimas y sus familias, y pide que caiga sobre los delincuentes todo el peso de la ley para reparar, en parte, el daño causado».

Una extraña explicación

Al escándalo protagonizado por su cuñado, se sumaron en estos días las críticas que recibió Maradona por sus palabras en una entrevista concedida por el astro a la cadena internacional CNN. Allí, «El Pelusa» retomó el tema de su polémica ausencia en la boda de su hija e intentó volver a explicar su decisión, aunque sus curiosos argumentos dejaron más dudas que certezas. Mientras que en una primera instancia, el actual DT había justificado su falta por cuestiones de índole laboral, ahora sumó a sus declaraciones un extraño condimento místico.

Según lo afirmó, fue su fallecida madre quien le dio señales de que no debía formar parte de la boda de su propia hija. En diálogo con el periodista argentino Jonatan Viale, afirmó: «Las cosas se van dando como mamá quiere desde el cielo, de eso estoy seguro. Si mi vieja me dijo ‘quedate’, es porque me tenía que quedar. Y no puedo dejar a 30 familias esperando o viendo por televisión el casamiento de la hija de Maradona».

Tras dicha afirmación, Maradona volvió a apelar a su justificación de índole deportiva, señalando que sus obligaciones con el equipo que dirige están primero. «Hoy la responsabilidad es acá en Al Fujairah y yo sabía que mi hija iba a estar feliz de poder casarse bien», remarcó.