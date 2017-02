Desmontan el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt: «Todo ha sido una farsa»

Angelia Jolie y Brad Pitt, en cartelera. El divorcio de la pareja ha sido la noticia del mundo del espectáculo más comentada en el 2016 y su final antes de firmar el acuerdo de divorcio y la custodia de sus hijos, también lo está siendo en 2017. Sin embargo, el periodista canadiense Ian Halperin (52), un escritor y documentalista muy respetado, reveló que «todo ha sido una gran farsa y un negocio», y tiene preparado un documental para demostrarlo.

La noticia ha sido recogida por medios de todo el mundo y está generando gran expectación. El documental se llamará «Broken: The Incredible Story of Brangelina» (Ruptura: La increíble historia de los Brangelina), un material en el que se mostrará que todo fue una estrategia de los actores de Hollywood, que aunque se dejaban ver muy enamorados en sus apariciones públicas, meses antes de confirmar su ruptura ante los medios ya estaban cada uno por su lado.

Halperin señala que no sólo destapará la mentira que hicieron creer a la opinión pública; sino que también revelará los años de crisis que sufrió el matrimonio y la verdadera causa de su divorcio.

Hasta la fecha, ninguno de los implicados se ha pronunciado acerca de las declaraciones del periodista y autor, quien ya había hablado acerca de ellos en su libro anterior. Como se recordará, Pitt y Jolie estuvieron más de 12 años juntos tras conocerse en el rodaje de la película del 2005 "Mr. & Mrs. Smith".

Trayectoria Ian Halperin

Ian Halperin es un respetado periodista de investigación, nació en Montreal y se formó en Universidad de Concordia en Montreal. Su carrera ha sido ascendente desde el principio. Entre sus trabajos más conocidos destacan: En 2009 publicó el libro «The Final Years of Michael Jackson» (Los últimos años de Michael Jackson), que fue un best-seller en la lista de New York Times el 24 de julio de ese año. Además, ha publicado 9 libros más, Ian es autor o coautor de «Celine Dion: Behind the Fairytale» (Celine Dion: Detrás del cuento de hadas), «Fire and Rain: The James Taylor Story» (Fuego y lluvia: la historia de James Taylor) y «Hollywood Undercover», «¿Quién mató a Kurt Cobain?» y de «Amor y muerte: El asesinato de Kurt Cobain con Max Wallace». Halperin ha contribuido en «60 Minutes II» y fue corresponsal habitual de Court TV.