Lo que tenía que ser un momento clave en la «reaparición» de Mariah Carey terminó convertido en un desastre. En la tradicional gala de Año Nuevo, la artista neoyorquina no supo coordinar sus gestos con el «playback» y terminó abandonando el escenario. Para colmo, su ridículo ante una audiencia millonaria podría terminar en los tribunales.

Todo sucedió en la céntrica plaza de Times Square durante la habitual fiesta de Año Nuevo. Mariah Carey salió a cantar «Emotions», una de sus canciones más populares, cuando unos supuestos «problemas técnicos» la dejaron en ridículo. La cantante no supo entrar en la canción y acabó recurriendo al viejo truco de señalar al público con el micrófono.

En un momento de su no-actuación, Carey se quedó mirando al infinito mientras su voz (grabada) sonaba a todo trapo. La cantante se dirigió al público y alegó problemas técnicos. Minutos después lo intentó con un segundo tema, pero tampoco se sintió cómoda y abandonó el escenario ante miles de seguidores que veían su actuación en directo y por televisión.

Solo unos días antes, Mariah Carey dijo estar «muy emocionada» por volver: «Me siento bendecida de ser parte de la celebración más mágica del año. No puedo esperar para actuar ante mis increíbles fans en directo desde Times Square».

En efecto, lo que debía ser una bendición terminó convertido en una pesadilla que puede acabar con Carey en los tribunales. La promotora del evento planea denunciar a la diva después de que su equipo haya culpado del fiasco de su actuación a la empresa que se hizo cargo del sonido, informa Europa Press.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr