«Estoy en condiciones de afirmar que la pareja no va a volver, no por voluntad de David, sí por voluntad de Paula, que fue quien tomó la decisión de separarse y es quien ha tomado la firme decisión de no volver con Bustamante. El haber señalado desde el primer momento a David como ''el culpable'' de todos los males y del distanciamiento de la pareja, le ha puesto el camino muy fácil a Paula para terminar con todo». De esta forma, Kiko Matamoros abría un nuevo frente la pasada tarde en el plató de Sálvame donde retaba con claridad a Paula Echevarría, «si se atreve que me niegue. Que no me eche un pulso ni me tire de la lengua...», añadía el colaborador ante la atención de sus compañeros.

Según Matamoros, «Paula ya ha comunicado su decisión a sus familiares más cercanos y les asegura que no va a volver con David en la vida. Se respetan y a día de hoy mantienen una relación cordial pero ella lo ve como ''el padre de su hija'' no como su marido. Lo feo de todo esto es que David Bustamante no es consciente de esta decisión ya que en sus encuentros y en su relación de estas semanas se ha notado una importante mejoría y vive con la esperanza de volver con ella pero lo que ha confesado ella es que no hay posibilidad. De ahí que él no entienda que está pasando para que a diferencia de en otras ocasiones, Paula esta vez a estas alturas no le perdone», explicaba.

Aunque a lo largo de su exposición varios de sus compañeros le negaban sus informaciones argumentando «que fuentes cercanas a la pareja asegura que la reconciliación está muy cerca y ambos se quieren mucho», Kiko continuaba asegurando que «si Paula es lista no lo retaría ni negaría sus palabras». Al parecer, Kiko Matamoros sabría muchos datos de ambos y estaría «haciendo un ejercicio de generosidad» al mantener silencio y no desvelar nada.

Gema López, a través de Aurelio Manzano que mantiene amistad con la actriz, habló por boca de Paula negando lo dicho y asegurando que «ella jamás le haría eso por detrás a David si en algún momento ella tuviera una decisión clara al respecto el primero que lo sabría sería el padre de su hija». El colaborador con una sonrisa irónica en el rostro volvió a reafirmarse dejando entrever que aún queda mucho que conocer de esta pareja y las sorpresas están al caer. Matamoros reitera cada una de sus palabras y pide a Echevarría que no le eche un pulso: «Me juego la cabeza profesional a que es cierto lo que estoy diciendo».