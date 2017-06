Denunciada la Reina Isabel II por no usar el cinturÃ³n de seguridad

El pasado miércoles la policía británica recibió una llamada al 999, número de emergencias, en el que una persona anónima denunciando que tanto la Reina Isabel como el príncipe Carlos de Inglaterra viajaban en el coche sin cinturón en su viaje de vuelta al Palacio de Buckingham, después de haber acudido a la solemne ceremonia celebrada en el Parlamento conocida como el Discurso de la Reina, donde da lectura a los planes legislativos del Gobierno. Cada año la Reina acude acompañada por su marido, el Duque de Edimburgo, sin embargo en esta ocasión el Príncipe de Gales sustituyó a su padre y se sentó al lado de la Reina durante la alocución, debido a que el Príncipe Felipe de Edimburgo se encontraba ingresado en el hospital por una infección, derivada de un problema previo no concretado.

La policía británica agradeció la advertencia, sin embargo señaló que la llamada no era de emergencia por lo que no debería haber llamado al 999.

999 call received reporting that the Queen isn't wearing a seatbelt. #not999#notevenwestyorkshire — WYP Contact Centre (@WYP_CCC) 21 de junio de 2017

Según las leyes de Reino Unido, los procedimientos civiles y penales no pueden ejercerse sobre la Reina, por lo que no recibirá ningún tipo de multa. Su oficina de prensa no ha querido realizar declaraciones al respecto. En la página web oficial de la familia real británica se puede leer: «La Reina es muy prudente y siempre se asegura que todas sus actividades personales se lleven a cabo bajo las leyes del país».