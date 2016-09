Demandan a Jim Carrey por negligencia tras el suicidio de su novia

El actor estadounidense Jim Carrey ha sido demandado este lunes por negligencia en el suicidio de su exnovia, Cathriona White por facilitar, supuestamente, las sustancias que la joven empleó para quitarse la vida. White falleció el pasado mes de septiembre de 2015, a los 30 años, por sobredosis de pastillas.

Mark Burton, que era el marido de White en el momento de su muerte pese a que estaban separados, fue quien interpuso la demanda en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California), según indicó su abogado Michael Avenatti en Twitter.

We will also be requesting that the Los Angeles DA's office launch an investigation into Jim Carrey's role in the death of Ms. White.