La crisis que hizo que se tambaleara el matrimonio Obama

La relación de la pareja de oro de Washington se enfrenta a problemas muy serios. Bajo el titular de «Obama Divorce Bombshell!», el diario National Enquirer publicó en 2014 un informe según el cual afirmaba que, tras 22 años de matrimonio, la pareja sufría una profunda crisis debido a que la señora Obama había descubierto que el Servicio Secreto encubría las infidelidades de su marido. Según explicó la publicación, los dos iniciaron una guerra desde el momento en el que el presidente coqueteó descaradamente con la entonces primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, durante la ceremonia en Sudáfrica en memoria de Nelson Mandela. Una fotografía, que dio la vuelta al mundo, se ve claramente como Michelle mira con desprecio la escena en la que tanto él como la ministra ríen juntos en señal de complicidad.

Complicidad durante la ceremonia en Sudáfrica en memoria de Nelson Mandela - AGENCIAS

Según aseguraba la publicación, Michelle Obama tenía la intención de estar con su marido hasta que la presidencia hubiese terminado, momento en el que el presidente se trasladaría de nuevo a Hawai, donde creció, mientras que ella se quedaría en Washington junto a sus dos hijas, Malia Ann Obama, de 18 años y Sasha Obama, de 15.

National Enquirer afirmaba que la pareja estaba supuestamente durmiendo en habitaciones separadas tras el intento de Obama por «limar asperezas» durante una escapada a Hawái durante las vacaciones de Navidad del año 2014. Algo que no surtió efecto puesto que el presidente volvió antes a Washington junto a sus hijas mientras que su esposa se quedó unos días más disfrutando de sus paradisiacas playas. «Michelle estaba tan molesta con su problemático matrimonio que ella no quiso dejar Hawái cuando era hora de irse», informó una fuente a The Enquirer. Ante esto la Casa Blanca envió un comunicado diciendo que la estancia prolongada de la primera dama había sido un regalo de cumpleaños de su marido. «Si usted tiene niños sabrá que decirle a su cónyuge que puede pasar una semana fuera de casa es un gran regalo», dijo el portavoz.

El diario utilizaba en todo momento fuentes anónimas, por lo que muchos estadounidenses partidarios de la pareja no le dieron ningún tipo de crédito.«El matrimonio Obama es un modelo a imitar para todos los padres del país», declaró Valerie Jarrett, viejo amigo y asesor de ambos. «Ella siempre está en la cima de su vida», concluía.

Con respecto al descubrimiento de las infidelidades de su marido, la publicación argumentaba que «algunos de los más leales al presidente estaban sorprendidos por su comportamiento», y añadía, «Muchos de ellos decidieron contarle algunos secretos a Michelle. Reunió esta información y descubrió que el Servicio Secreto había estado encubriendo los engaños de su marido». La noticia hizo que Michelle entrase en cólera y tuvieron una fuerte discusión, según reveló la fuente. «Barack negó todas las acusaciones pero Michelle, que ya había sufrido suficiente dijo que quería irse», explicó el informante.

Desde ese momento, el diario aseguró que la primera dama se resignaría y seguiría junto a su marido hasta el final de su segundo mandato, a finales de 2016, pero aún así «para todos los efectos su matrimonio ya estaba roto». La imagen de la familia Obama se ha cuidado de manera rigurosa. Sus asesores, Jarrett y David Axelrod, han protegido con cautela esta imagen para que el supuesto escándalo no saliese a la luz mientras Obama permaneciese en la Casa Blanca. Desde el momento en el que estalló la noticia hasta hoy, la Casa Blanca se ha negado a desmentir o realizar algún tipo de comentario al respecto.

Al parecer, la pareja está esperando hasta que Obama abandone oficialmente el cargo de presidente para oficializar el divorcio. De hecho, hace tiempo que ya se estaban planteando esta idea pero prefirieron esperar por razones políticas. Recordamos que este viernes se produce la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, momento en el que el actual presidente abandonará la Casa Blanca.