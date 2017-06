La declaración de amor de Juan Betancourt a Rocío Crusset

Cada vez son más fuertes los rumores que relacionan a los modelos Juan Betancourt y Rocío Crusset y una nueva imagen en Instagram publicada por el cubano no ha hecho más que alimentarlos.

❤️ Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 7:52 PDT

Aunque desde un primer momento la hija de Mariló Montero y Carlos Herrera desmintió la relación, esto podría haber cambiado. Así lo aseguraba el modelo en una entrevista para ABC realizada hace poco más de un mes: «Rocío es una amiga muy especial. Nos estamos conociendo, es una chica encantadora y me llevo genial con ella. Obviamente no voy a negar que no pasa nada, pero no tenemos una relación formal. Si fuera algo serio lo hubiéramos contado ya», confesaba mientras esbozaba una tímida sonrisa.

Los rumores de una posible relación surgieron a principios de año, cuando la revista «Corazón TVE» publicaba unas imágenes de la pareja fundiéndose en un apasionado beso y, desde ese momento parece que ambos se han vuelto inseparables. El pasado mes de octubre la modelo confirmaba en fin de su relación con Jaime Soto, hijo del cantante José Manuel Soto, tras un poco más de un año de noviazgo y tan solo unas semanas más tarde ya había salido un posible reemplazo.

Juan Betancourt llegó a España tras ser descubierto en las calles de La Hababa por Edgar Pozo, de Elite Barcelona. Con solo 17 años se estableció en la ciudad condal y desde entonces su carrera ha ido en ascenso llegando a desfilar para Tom Ford o Giorgio Armani. La pareja se conoció al poco tiempo de que él llegase a España, en Gran Canaria Moda Cálida, pero no interactuaron mucho. «Con el paso del tiempo hemos empezado a tener más contacto», aseguraba el maniquí para este periódico.

A pesar de que desde el inicio de su relación ambos han intentado por todos los medios esquivar los focos, les ha sido imposible ocultar su amor. «No lo niego pero no me voy a casar ni estoy enamoradísima ni nada. Poco a poco», afirmaba el pasado mes de marzo la modelo. «Es un chico muy humilde, viene de Cuba que es un sitio muy humilde y es un chico que se ha conseguido la vida a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo y con eso pues da muy buenos consejos, da alguna lección de vida y luego que es maravilloso, súper simpático y muy guasón, a quién no le gusta un poquito de guasa».

Los meses van pasando y la relación se consolida. Parece que la imagen publicada por Juan Betancourt hace tan solo una hora podría ser la confirmación definitiva.