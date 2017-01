David Delfín y Bimba Bosé: el modisto, la eterna musa y su lucha por la vida

«Antes del cáncer nunca me había permitido emocionarme». Así tituló este periódico una entrevista a Eleonora Salvatore, más conocida como Bimba Bosé, en mayo de 2015. Había pasado un año desde que a la sobrina de Miguel Bosé le habían diagnosticado un cáncer de mama -por el que hubo que extirparle su pecho izquierdo-, y, nueve meses desde que posara para el primer número de «Vein Magazine», dejando al descubierto, sin complejos, la cicatriz de la mastectomía.

«¿Por qué ocultarlo?», pensaron muchos al ver aquella portada. «Comunicarlo ayuda a mucha gente que está intentando tomar la decisión», decía la modelo y disjockey. Algo parecido le ocurrió a su gran amigo, David Delfín, cuando decidió aparecer en la edición española de «Vogue» hablando del duro momento que atraviesa. Como soporte gráfico, las imágenes que muestran las heridas de su lucha contra los tres tumores cerebrales que le descubrieron el pasado mes de enero. Unas fotos que realizó en la intimidad Pablo Sáez, su actual pareja, y donde se pueden ver cómo el cráneo del diseñador está cosido con grapas y puntos de sutura.

Gtres

Proyectos en cartera

El pasado 5 de abril, el modisto tuvo que ser intervenido. «Uno de los tumores no se podía tocar por la zona en la que está, los médicos ahí no entran; otro se podía quitar sin riesgo de lesiones; y el tercero era complicado pero operable», hdijo a la publicación. En la actualidad, de lunes a viernes recibe sesiones de radioterapia, treinta en total, y todos los días tiene una de quimioterapia para reforzar el tratamiento. «La radioterapia se da una vez y no se puede volver a dar. Descansaré en junio y comenzaré otro ciclo de cinco días con quimio y veintiocho sin ella», contaba.

Si algo tenían en común David Delfín y Bimba Bosé es que ambos tenían muchas ganas de vivir, crear y ayudar a la gente que les rodea. Por eso, tal y como Bimba hizo cuando le diagnosticaron el cáncer de mama, el diseñador rondeño no ha parado de pensar en futuros proyectos, como una colección de ropa de niño o una exposición con todos sus bocetos. «Sé que es grave, que es una lucha real, que la enfermedad quiere seguir adelante... pero tenemos que pararla. Me siento con muchas ganas, estoy listo. No tengo miedo», decía Delfín.

Gtres

Pese al estado de salud en el que se encontraba, y haciendo caso omiso a los médicos, Delfín inauguró la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La colección fue un éxito. Después se refugiaba en su novio y su familia para afrontar estos meses de duro tratamiento. Mientras tanto, en la distancia, a Bimba le preguntaban por su íntimo amigo. «David, bueno, bien, está a tope y necesita descansar», decía, aprovechando además para mandarle todo su cariño. «Hay que ser así de positivo», sentenciaba.

Aunque en aquel momento,la top seguía trabajando e involucrada en varios proyectos en la capital, la modelo de Delfín salió de Madrid para instalarse en Sotogrande con Charlie Centa, su pareja, y sus hijas, Dora (12) y June (5). ABC se puso en contacto con ella en aquel momento para hablar de su estado pero prefirió no dar ninguna declaración y centrarse en su familia. Pero el entorno de la artista confirmó que «llevaba un tiempo en el sur descansando y sometiéndose a algunas pruebas médicas». Por aquel encotonces, sonaban fuertes rumores de recaída, como se confirmó más adelante.

Normalizar la enfermedad

«¿Qué le diría a las mujeres que pasan por un momento así?». «Hay algo en común que es el cáncer, pero realmente es algo tan personal que no sabes muy bien qué decir. Es simplemente estar ahí, tener a alguien que te apoye y te envíe un mensaje o un simple emoticono», contestaba Bimba. Como el modisto y su musa, son muchos los personajes públicos que han contado abiertamente el proceso de su enfermedad. Como Encarna Salazar, integrante de Azúcar Moreno; la cantante Luz Casal, la televisiva Terelu Campos o el vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés. También celebrities mundiales de la talla de Jane Fonda o Anastacia. Aunque la más notoria ha sido Angelina Jolie, que además de someterse a una mastectomía decidió realizarse una histerectomía (extirpación del útero) para prevenir un cáncer.

Todos ellos han querido normalizar la enfermedad y contar el proceso y el tratamiento al que se sometieron. Un gesto solidario y altruista que ayuda a tomar y reafirmar decisiones a todos aquellos que también luchan contra la enfermedad. Con David Delfín y Bimba Bosé, la batalla contra el cáncer ha continudado.

Hoy el mundo de la moda llora la pérdida de una de las modelos más rompedoras de todos los tiempos, que siempre presumió de su gran personalidad y ganas de vivir.