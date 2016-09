David Delfín: «Rendirse a la enfermedad no me parece algo atractivo»

En España se detectan cada año más de 3.000 nuevos casos de VIH, el 30 por ciento de ellos en menores de 30 años. Entre la población adolescente se han detectado cifras epidemiológicas preocupantes, derivadas en su mayoría por el descenso del uso del preservativo. A día de hoy en España hay entre 130.000 y 160.000 afectados por el virus del SIDA. Además, un 60 por ciento de los jóvenes, incluso manteniendo relaciones esporádicas, no se han hecho las pruebas. Y el 15 o 30 por ciento de ellos no utilizan preservativo. Entre un 15 y un 20 por ciento creen que el virus se transmite a través de un beso.

Por estas razones, la compañía farmacéutica Janssen, en colaboración con Cesida, lanzaron hace un año #compartirmomentos, una campaña dirigida a jóvenes entre 18 y 35 años con la que se pretende aportar información básica en materia de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. «Muchos de los jóvenes de hoy en día consideran que el SIDA es una enfermedad del pasado», ha comentado Ramón Frexes esta mañana durante la presentación del logo diseñado por David Delfín para la campaña. Ha sido la primera aparición pública del modisto desde que el pasado mes de junio la revista «Vogue» publicara una entrevista donde Delfín hablaba de su lucha contra tres tumores cerebrales, que le llevaron a pasar por el quirófano el pasado 5 de abril. Testigo de los estragos que causó el SIDA en la época de los 80 y 90, Delfín ha asegurado que le impactaron mucho las cifras de contagio y por eso decidió colaborar en la campaña.

«Ya sé que es una frivolidad lo que voy a decir, pero estar hoy aquí para mí es un paso muy importante, sobre todo por no mostrarme tan débil o delicado. Antes de la operación estaba haciendo mucho deporte y ahora la cortisona me ha hecho parecer un hamster. Ahora me miro al espejo y hay días que no me reconozco», ha afirmado Delfín. Respondiendo así al aplauso de todos los presentes, que han calificado su aparición pública de «muy valiente», sobre todo cuando todavía está recibiendo sesiones de quimioterapia.

Desde el principio Delfín se ha sentido fuerte y con ganas de hacer frente a la enfermedad, por eso no ha dejado de ir a su estudio. «Hay veces que me cuesta, que me quedaría en la cama, pero hago un esfuerzo por salir y estar ahí», cuenta. Esa fortaleza le ha llevado a sentirse bien y disfrutar de cada cosa que hace, muchos de esos momentos los ha publicado en Instagram. «He compartido muchos momentos íntimos, porque cuando te sientes feliz quieres contarlo», ha apostillado. Ese «feedback» que recibe a través de las redes sociales también le reconforta: «Ahora mismo todo eso es bueno. Si algo tiene la enfermedad es eso: que das pena y la gente no te insulta tanto —ríe—, de hecho te crees hasta mejor diseñador». Delfín sigue siendo un cachondo.

Una lucha diaria

Sobre qué mensaje de apoyo le daría a todas aquellas personas que están pasando por una situación como la suya, el modisto les manda fuerza, «que saquen mucha fuerza de donde parezca que no la hay. Que no sucumban a la enfermedad y que no se comporten ni se dejen tratar como enfermos». Por eso el hace vida normal, porque considera que convivir con la enfermedad es la mejor forma de reponerse. «No hay que rendirse a la enfermedad. No me gusta nada eso, me parece muy poco atractivo».

Precisamente por esto, a finales de septiembre o principios de octubre presentará una nueva colección pero sin desfile. «Más que trabajando he estado imaginando, para todo lo que está por venir», dice. Y sentencia: «Lo único que me motiva y me da ganas de vivir es amar y trabajar».

Consciente de que su reaparición pública generará titulares que podrían desviar la razón de su vuelta, antes de terminar la rueda de prensa, Delfín hace un llamamiento a todos los periodistas: «Por favor, recordar todo lo que se ha dicho aquí. Los datos alarmantes sobre los contagios de VIH, es muy importante concienciar a los jóvenes».