Durante la mañana del viernes Pablo Sáez, pareja de David Delfín, tuvo que llamar a los amigos más cercanos del modisto malagueño para transmitirles el mensaje más amargo y doloroso de los últimos meses. Si hasta ese momento se había puesto en contacto con ellos para organizar meriendas en casa de Delfín, en el centro de Madrid, en esta ocasión les llamaba para comunicarles que el gran amor de su vida se estaba apagando. El sábado, el mismo día del cumpleaños de su pareja Pablo Sáez, el último chico rebelde de la moda española fallecía a los 46 años después de una larga y dura lucha contra tres tumores cerebrales.

Esta tarde, creadores del mundo de la moda y artistas han visitado la capilla ardiente para despedir al modisto, Premio Nacional de Diseño de Moda 2016, en el salón de actos del Museo del Traje de Madrid.

Uno de ellos fue el influencer Pelayo, con quien compartió un intenso y mediático flechazo. El estilista del programa «Cámbiame», derrumbado, ha querido despedirse a través de Instagram con un emotivo mensaje dedicado a Delfín, que le robó «el alma».

«David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera.

Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuánto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David.

Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one #davidelfinforever»