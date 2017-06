David Defín, hecho de arte y amor: sus tres grandes relaciones

La pérdida de David Delfín (Málaga. 1970) ha supuesto una gran pérdida para sus familiares, amigos y el mundo de la moda, donde deja un imporante vacío. El diseñador ha luchado este último año con tanta fuerza e intensidad como ha vivido, creado y amado a lo largo de sus 46 años. Su pasión por la vida y por todo lo que conlleva vivir ha sido un legado que no quedará indiferente para sus amigos por todo lo que les ha enseñado. De ahí a las múltiples muestras de cariño con las que las redes se han llenado desde que se conociera su fallecimiento.

Delfín siempre ha ido un paso más allá de la moda, lo suyo era arte en su máxima potencia. Entregado a sus colecciones, pasarelas, nunca ocultó que «el amor era su mayor fuente de inspiración». De todos sus romances conocidos destaca algo, que con todos ha mantenido una gran amistad después de la ruptura. A continuación, repasamos sus tres grandes historias de amor.

Gorka Postigo, primer amor

Gorka Postigo, fotógrafo editorial y artístico, fue su primera pareja conocida y con el hombre con el que David comenzó su aventura en el mundo de la moda. Junto a él fundó en el año 2001 la firma «Davidelfín», de la que Bimba Bosé era su musa, sumándose así la top desaparecida al clan empresarial. A pesar de romper como pareja. Sabido por todos, Bimba siempre fue la gran debilidad de su amigo, la persona más valiosa del entorno del rondeño, ya que era una mujer emprendedora, trabajadora, educada y correcta que nunca escatimó esfuerzos para apoyar la marca de Delfín.

Pese a la ruptura sentimental Gorka y David mantuvieron una fuerte amistad hasta el último momento, tanto que fueron los padres de Postigo los que llevaron en coche al diseñador para que acudiera al funeral de su amiga Bimba.

Dulces sueños David. Te quiero infinito. Una publicación compartida de Gorka Postigo Breedveld (@gorkapostigo) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 4:31 PDT

Pelayo Díaz, flechazo real y sincero

Tras Gorka, David tuvo su relación más mediática con el «influencer» Pelayo Díaz. La pareja, que permaneció unida hasta 2014, mantuvo tras su ruptura una gran amistad que les permitió disfrutar de grandes momentos juntos y conservar su círculo de amigos entre los que se encuentran Bibiana, Alaska o Topacio. El cariño que ambos sentían el uno por el otro se extendió al programa 'Cambiame', donde Pelayo no hace mucho quiso enviar un mensaje a su ex y agradecerle todo lo que hizo por él: «Quiero agradecerte que cuando me gradué fuiste la primera persona que vio talento en mí. Fuiste de las primeras personas que creyó que tenía cosas que enseñar a la gente, pero sobre todo que vio que tenía muchas cosas que hacer en esta vida. Y me encanta que lo que tú dijiste que me iba a pasar, se está cumpliendo. Y te lo debo a ti. Así que gracias, David. Te quiero».

El asesor de moda empezó con David en 2006 cuando tenía 20 años y recuerda su relación como «un flechazo bonito e intenso». «Con él lo tenía todo, me dio igual lo que pensara la gente. No se me subió a la cabeza, David fue muy importante como amigo, se preocupó porque acabarla la carrera y me hizo luchar por lo que siempre soñé», contó. Además, esa estrecha relación superó su ruptura en 2014 y aunque confirma que lo «pasaron mal» consiguieron quedarse con lo bueno. «Sigue siendo importantísimo como amigo y como pareja», afirmó en un plató de televisión de 'Sálvame' hace unas semanas, donde hablaba de su trayectoria profesional y sentimental. Respecto al momento en el que se enteró del cáncer de su ex novio solo realizó un breve comentario: «Lloramos juntos, pero es algo íntimo, no quiero dar más detalles».

🐬 ❤ @princepelayo Una publicación compartida de David Delfín 🐬 (@davidelfin_co) el 31 de Dic de 2013 a la(s) 1:10 PST

De hecho, Pelayo la pasada tarde no dudó en abrir su corazón para despedirse de su expareja y eterno amigo con un mensaje de lo más personal: «David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida. Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos. Siempre tirando de mi mano, siempre abrazándome antes de que te lo pidiera.

Todos saben que tenias un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste. Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi Teniente, mi Capricho Andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo que sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto. Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David.

Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David... Te has llevado un buen pedazo de mi contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one».

Pablo Sáez,

En esta dura lucha contra el cáncer, del que fue diagnosticado hace un año, se ha mantenido a su lado el fotógrafo Pablo Sáez, su último gran amor y con el que David mantenía una mágica y cómplice relación desde 2015. La pareja compartía su día a día en una casa en común, donde hicieron frente a una enfermedad que fue apagando al diseñador poco a poco.

Tras una operación para extirparle tres tumores en el cerebro, Sáez tomó unas fotografías a la cicatriz de David Delfín con las que el diseñador hacía pública su enfermedad en la revista Vogue y que ambos compartieron en sus respectivas redes sociales para darle normalidad a su lucha diaria. A lo largo de sus dos años como pareja, David y Pablo publicaron continuas muestras de amor en su Instagram.

#tbt 12 abril 💥 Y nos fuimos a casa! @pablo.saez Una publicación compartida de David Delfín 🐬 (@davidelfin_co) el 23 de Jun de 2016 a la(s) 12:27 PDT

La última, el pasado domingo, cuando el fotógrafo subía a Instagram un vídeo de unos segundos de duración en el que acariciaba con cariño la mano de su pareja.

El diseñador David Delfín homenajeaba continuamente a su pareja demostrando su amor y total entrega hacia él. Una de las más significativas fue en su aniversario donde David decía: «Hoy hace un año que conozco a @pablo.saez Hoy empieza la primavera... Esto no es solo una cuestión de azar. No. Estas cosas extrañas suceden a todas horas», rezaba el texto.

🎵 For once in my life I have someone who needs me someone I've needed so long For once, unafraid, I can go where life leads me and somehow I know I'll be strong 💘 @pablo.saez Una publicación compartida de David Delfín 🐬 (@davidelfin_co) el 29 de Abr de 2016 a la(s) 6:52 PDT

Y es que Pablo Saez no solo ha sido el novio de Delfín durante los últimos años, también su mejor cuidador y su apoyo desde que le diagnosticasen tumoración cerebral, y sin duda el que ha estado a su lado durante sus últimos días de vida. Su última publicación era un emotivo vídeo en el que aparecían las manos de ambos entrelazadas y que conseguía emocionar a Instagram.

Ñoñerías en domingo Una publicación compartida de ✨🐥💕🐬✨ (@pablo.saez) el 28 de May de 2017 a la(s) 9:46 PDT

Solo seis días después utiliza la misma red y el mismo cariño para despedirse de David, demostrando una vez que la fuerza de su amor va mucho más allá de la vida terrenal.