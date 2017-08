David Bustamante contra Mediaset: «Destrozáis vidas. Mientras os llenáis los bolsillos hay gente que llora»

David Bustamante ha decidido criticar de manera pública al grupo de comunicación Mediaset España, cuya principal cadenas de televisión es Telecinco. Tras el encontronazo que sufrió el artista con Jordi Martín, un paparazzi de esta cadena de televisión, que aseguraba que Bustamante tenía «una nueva ilusión», en referencia a una bailarina que supuestamente el cantante conoció en un crucero. El artista, cansado de la persecución, terminó cediendo a la presión y se encaró con el paparazzi. Horas después, Bustamante llamaba a la presentadora María Patiño para explicar que se sintió «humillado y vapuleado» por parte de Jordi Martín. «Asume que se ha alterado pero que ha tenido que aguantar cómo le ha llamado subnormal o que le iba a enviar a los Miami y que ha amenazado a su familia. A raíz de todo esto junto con el acoso que dice que está sufriendo ha perdido los nervios», explicaba la colaboradora de «Sálvame» tras su conversación con el cantante.

A través de su perfil de Instagram, el de San Vicente de la Barquera ha aprovechado la campaña del grupo de Fuencarral «Se buscan valientes», contra el acoso escolar, para pedir que prediquen con el ejemplo.

Estas campañas son maravillosas! #TodosContraElBullying pero sería aún mejor que predicarais con el ejemplo no creéis? De nada sirve el postureo, si luego destrozáis vidas de esa forma tan despiadada, abusiva, desmedida e injusta... Mientras os llenáis la boca y los bolsillos hay gente que sufre y llora... Ya sé que os da igual, pero os lo tenía que decir. #Mediaset Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 3:35 PDT

En esta ocasión, el cantante ha elegido una imagen en la que aparece un frame de la campaña que se está convirtiendo en un fenómeno, para criticar a Mediaset admitiendo: «¡Estas campañas son maravillosas!», para después pedirles que siguiesen el ejemplo: «Aún mejor que predicarais con el ejemplo ¿No creéis?». La crítica no ha acabado ahí y el cantante ha continuado diciendo: «De nada sirve el postureo, si luego destrozáis vidas de esa forma tan despiadada, abusiva, desmedida e injusta...Mientras os llenáis la boca y los bolsillos hay gente que sufre y llora...Ya sé que os da igual, pero os lo tenía que decir». Este ha sido el contundente texto que Bustamante ha acompañado del hashtag #Mediaset, para que no hubiese dudas de quien era el destinatario de este mensaje.

No es la primera vez que el cantante expresa su indignación con el trato que se le está dando a raíz de su divorcio con Paula Echevarría, el pasado mes de abril arremetía contra los medios de comunicación: «Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Me estáis tirando por el suelo la imagen. Creo que no me lo merezco, me conocéis desde hace 15 años», se lamenta el exconcursante de «Operación Triunfo» a la salida de su casa. «Vale ya», pedía Bustamante al reportero. Pocos días después y cansado de mostrase muy cortés y amable con la prensa, criticó a los periodistas que hacían guardia a las puertas de su casa: «Estáis haciendo sufrir a las personas. Estáis hablando demasiado. Sed respetuosos. Estáis haciendo sufrir a una niña, a nuestros padres... Nos estáis matando poco a poco. Dejadnos vivir tranquilos», decía visiblemente molesto.