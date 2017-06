Darío, expareja de Ángel Garó: «Me hacía pipí encima del miedo»

Semanas atrás saltaba la noticia, «el humorista gaditano Ángel Garó había sido detenido en Málaga acusado de agredir a su pareja», según informaba Diario Sur. El juez le tomó declaración sobre este asunto y le dejó en libertad con cargos e investigado por un presunto delito de lesiones, según confirmaron fuentes judiciales.

Desde ese momento muchas han sido las informaciones y los testimonios que han girado sobre el complejo tema. El propio Garó entró en distintos medios para negar los hechos. Sin embargo, la semana pasada la expareja implicada en la supuesta agresión de Garó también se decidióa participar en 'Sálvame' y 'Deluxe', comentando que «ya no podía aguantar más» y por eso denunció. «No se comporta como una persona humana, es como si tuviera tres o cuatro caras», explicó la expareja de Garó y supuesto agredido. El origen de esta última y definitiva trifulca viene, según Darío, de cuando le preparó una sorpresa y le comentó a su pareja que invitaría a unos amigos, momento en el que «se puso demasiado contento».

Garó

En un primer momento, la sorpresa iba bien, pero «cuando se fueron todos empezó a no comportarse como un humano». Después de esto «hubo un portazo y algunas palabras malsonantes. Fue un enfrentamiento sobre todo verbal. Me fui a mi casa y me di cuenta de que no llevaba las llaves, le escribí un WhatsApp para pedírselas y me dijo que subiera».

Según continúa la trama contada por Darío, «yo quería salir de casa y él se puso abierto de brazos para que no pudiera hacerlo», explica. El exnovio de Garó relata que «intenté esquivarlo. Pude irme corriendo a la escalera, me hice hasta pipí, y ya empezó a forcejear. Yo no sabía cómo actuar y empecé a gritar. Temía por mi vida».

Este fin de semana, en 'Sábado Deluxe’ el joven ha mostrado un audio en el que Ángel Garó sueltaba unas declaraciones muy graves contra Darío y su familia. «Ladrones, feos, cerdos y miembros de una secta», son solo algunos de las calificativos que el humorista tiene para su ex pareja, quien no ha dudado en defenderse de todas sus acusaciones. Después, ha confesado a Jorge Javier el miedo que tuvo el día en que todo explotó: «Me hice pipí encima, no me importa reconocerlo. Tenía miedo de que me matara», repitió Darío ante la mirada atónita de los asistentes.

Un duro y desgarrador testimonio que se suma a la semana negra de Garó, después de que un vecino compartiera con el programa citado unas imágenes donde aparecía el humorista desnudo increpando a la policía. Una imagen muy distinta de Garó y que seguro seguirán dando mucho que hablar.