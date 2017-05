La cura de humildad de Alba Carrillo y su madre

Hace años que se conoce la estrecha relación que existe entre Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, ya se dejaron ver juntas en el programa «Supermodelo» donde Alba se dio a conocer y desde entonces sus apariciones públicas han sido contínuas. Pero no ha sido hasta este año, con el divorcio de su hija con Feliciano López, cuando la madre de la modelo se ha impuesto ante todos para defender la credibilidad de su hija con uñas y dientes. Algo muy distinto a lo que ha dejado ver en el concurso de superviviencia.

Madre e hija se presentaron como mujeres vulnerables y heridas, una por sus exparejas y la otra por ver sufrir a su hija. Portadas del corazón y distintos platós de televisión han sido testigos de sus apariciones estelares donde han dejado momentos de vértigo dignos de pasar a la historia del espectáculo. Sin embargo, nada ha sido tan esclarecedor con la familia Carrillo-Pariente, como la competición en el reality Supervivientes y la convivencia con sus compañeros. Alba y Lucía no han ocultado su carácter y sus malas formas a la hora de solventar situaciones que se escapaba a su control llegando incluso a comprometer al concurso y retarlos queriendo abandonar en varias ocasiones de los 19 días que lleva en marcha el programa.

Telecinco

Durante estas semanas si algo se ha confirmado es que el deportista está siguiendo de cerca el programa, al igual que su entorno, ya que después de un duro años de cruce de acusaciones de lo más fuertes, habrían podido ver cómo «cada cual cae por su propio peso y la audiencia está viendo como es de tóxica la relación de madre e hija y lo que supone convivir con ellas». Kiko Matamoros ha afirmado estas declaraciones en el programa de 'Sálvame' tras su buena relación con el tenista.

Tras esto y con la primera expulsión del programa de Lucía, la madre se ha tenido que enfrentar a una cura de humildad importante, la misma que llevó días antes con Sandra Barneda su hija ya que «no habrá más oportunidades ni medias tintas si vuelve a desafiar a la organización ya que parece que nunca acaban nada si no sale como esperan». La pasada noche Pariente se tuvo que enfrentar a Jorge Javier Vázquez que no dudó en recordarle que Feliciano se lo debe estar pasando muy bien con su actitud. «Os habéis quedado sin crédito, ¿Eres consciente de que mucha gente os está viendo como dos zumbadas?», ha asegurado el presentador ante una Lucía rota. La madre de Alba Carrillo nos ha mostrado su cara más neutra, ha admitido su derrota, ha pedido perdón.