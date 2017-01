Criticada la secretaria de Estado de Comercio española por lucir un vestido corto en Arabia Saudí

El protocolo en Arabia Saudí aconseja que todas las mujeres extranjeras que viajen al país se cubran la cabeza con un velo, conocido como «abaya». A pesar de que el consejo proviene directamente de las embajadas, muchas son las mujeres que optan por no seguir los consejos de los diplomáticos y se visten de manera respetuosa pero sin cubrir la cabeza.

Entre estas mujeres se encuentran numerosas personalidades importantes tanto dentro del mundo de la política, la realeza o el espectáculo. Recordamos la visita de la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, la cual se negó a lucir el famoso velo puesto que siempre se ha declarado a favor de una prohibición del velo integral en la administración alemana, en las escuelas y las universidades o ante los tribunales. En 2006, la primera dama Laura Bush tampoco usó velo en una visita al rey Abdulá. Merkel es otro ejemplo de mujer que también se le vio sin velo en Arabia Saudita. En el año 2011, la ex secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice optó de igual modo por no cubrirse la cabeza.

De igual modo, la ex primera dama, Michelle Obama, tomó la decisión de no cubrirse con un velo la cabeza en su visita a Arabia Saudita en enero de 2015, algo que levantó revuelo en las redes sociales. Hubo sin embargo, un grupo de usuarios que salió a defender a la mujer del presidente, recordando que cubrirse la cabeza no es obligatorio para las visitas extranjeras. También hubo los que interpretaron la elección de la primera dama como un gesto político digno de elogios, en referencia a la discriminación que existe en el país hacia las mujeres.

En esta ocasión la polémica se ha centrado en la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela. No solo porque no llevase velo, sino por acudir a los encuentros oficiales vistiendo un vestido con corte por encima de la rodilla. Ante esta decisión por parte de Poncela, las redes sociales se han divido. Por un lado, los que aplaudían la valentía de la secretaria de Estado por lucir un vestido corto en un país tan restrictivo con las mujeres, y por otro, los que piensan que es una ofensa a las costumbres y normas de un país extranjero.