Cristiano Ronaldo aterriza en Ibiza con su novia Georgina y su numerosa familia

Las vacaciones ya han empezado para el jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Pero esta vez serán distintas a las anteriores, pues las pasará junto a dos miembros nuevos en su familia: Mateo y Eva, sus hijos mellizos que acompañan por primera vez a su padre en su escapada veraniega habitual. El delantero viajará también junto a su hijo menor Cristiano Jr, así como su nueva novia Georgina Rodríguez. Ibiza ha sido el destino elegido por el futbolista para disfrutar de un merecido descanso.

Su madre, Dolores Aveiro, también se unirá a ellos en esta ocasión. Por supuesto, no podía faltar su amplio equipo de seguridad, al igual que las dos personas encargadas de ayudarle a llevar a sus bebés en sus capazos a la llegada al aeropuerto.

Hace unos días estuvo descansando junto a su buen amigo el también futbolista portugués José Semedo -hecho del que se tuvo constancia a través de una fotografía que publicó en su perfil de Instagram, en la que ambos presumían de abdominales en la piscina.

Perfect Match Black And White chocolate 👌😝💥💥💥💥💥💥 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 10:48 PDT

El jugador no ha tardado en compartir con sus seguidores una imagen en la que aparece con sus tres hijos, Cristiano Jr. y los mellizos recién nacidos. En ella, se puede apreciar la mirada sonriente y de complicidad que se lanzan Ronaldo -que sostiene en sus brazos a uno de los bebés- y su hijo mayor de siete años, quien sostiene al otro de sus nuevos hermanos.

Blessed Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 8:45 PDT

Además, a través de las redes sociales el futbolista se ha hecho eco de lo feliz que se siente al volver a ser padre. No dudó en escribir un comunicado a través de su página de Facebook para hacer público el nacimiento de sus mellizos a finales de junio, después de abandonar la Copa Confederaciones en la que competía con la Selección portuguesa, que fue eliminada por Chile.

En el post publicado por el delantero se podía leer: «He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha conmovido y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder estar finalmente con mis hijos por primera vez».

El próximo 31 de julio tendrá que acudir a los juzgados madrileños, ya que la Fiscalía le ha denunciado por un presunto fraude. Y, hasta mediados del mes de julio, no se incorporará de nuevo al trabajo en el Real Madrid.