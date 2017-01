Confirmado: George y Amal Clooney serÃ¡n padres de gemelos y ya saben el sexo

La revista estadounidense In Touch ha anunciado en exclusiva que Amal Clooney está embarazada de gemelos, en concreto de un niño y una niña, con su marido- y padre por primera vez, George Clooney. «Cuando George y Amal se enteraron de que eran gemelos se quedaron muy sorprendidos, felices pero con un poco de miedo, ya que ambos habían dicho que con uno era suficiente. Sin embargo, la noticia de que sería un niño y una niña les devolvió la ilusión, piensan que les ha tocado el premio gordo», explicó una fuente para la publicación.

Según informa la revista, George se tomó la noticia sorprendentemente bien a pesar de que el actor ha declarado en numerosas ocasiones su intención de no tener hijos. «Ha pasado de no querer ser padre a estar totalmente emocionado con el embarazo y la idea de criar dos niños que le llamen papá», dijo la fuente. El problema que se les plantea ahora será la elección del nombre para los bebés, información que por el momento no han querido revelar.

La fuente explicó que la pareja tuvo dificultades para concebir, por lo que decidieron realizar un tratamiento de fecundación in vitro. «Ellos habían estado intentando tener un bebé durante todo el verano y por desgracia no podían, por lo que buscaron ayuda en un médico especialista en fertilidad», continuó la fuente. «George nunca había tenido ningún problema en hacer cualquier cosa en su vida, además Amal le tiene un terrible miedo a las agujas, por lo que el mayor temor de ella era tener que inyectarse hormonas», dijo.

Recordamos que el actor está felizmente casado con Amal Almuddin desde hace dos años. El ex «soltero más codiciado de Hollywood» explicó en el programa de Elle DeGeneres cómo le pidió matrimonio. «Fue de esos momentos horribles, estaba atacado, nunca habíamos hablado del tema… Yo lo tenía todo planeado, tenía el anillo escondido, la música preparada -una canción de mi tía Rosemary-, había cocinado la cena. En fin, todo estaba planeado», dijo. «Cuando todo iba a la perfección y estaba a punto de sonar la canción que esperaba para decírselo, Amal se levantó a fregar los platos», contó entre risas del público. «Nunca lo hace pero precisamente ese día quería fregar los platos», afirmaba divertido con incredulidad. A lo que el actor dijo: «¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí! Necesito que enciendas la vela que se ha apagado, el mechero está en esa caja justo detrás de tí», desvelaba adelantando que es donde había dejado el anillo anteriormente. «Me puse de rodillas y le dije que yo no podía imaginar pasar el resto de mi vida sin ella. Y se quedó mirando el anillo y me miraba a mí, y era como ‘Oh, Dios mio'», contó.